Los argentinos dejan de sentirse jóvenes y viejos cada vez a menor edad

Sin dudas puede afirmarse que hay diversos factores por los cuales la gente deja de sentirse joven. Más aún, por las cuales comienzan a sentirse “viejos”, una palabra con diversas connotaciones. El asunto es que, al parecer, esto está sucediendo cada vez antes.

Una encuesta realizada a nivel mundial indagó sobre la edad a la que la gente comienza a percibirse de esa manera y la principal conclusión quizás sea sorprendente. Mostró que la gente deja de sentirse joven cada vez a menor edad y lo mismo sucede con aquella a la que sienten “viejos”. Esto pese a que la expectativa de vida se extiende y a que los avances de la ciencia han incidido en tal cosa y la oportunidad de tener mejor calidad de vida.

El abordaje realizado por la consultora Voices! junto a WIN Internacional exploró las opiniones y creencias de 33.866 individuos de 39 países, e incluyó a Argentina.

“La juventud se desvanece más rápido en Argentina: las personas están dejando de sentirse jóvenes a una edad más temprana que hace cinco años”, afirma el trabajo que comparó los resultados con otro abordaje similar de 2018.

En promedio, los argentinos dejan de sentirse jóvenes a los 41 años mientras que había sido a los 46 en el relevamiento anterior.

En el mundo, los 42 años son la edad promedio a la que la gente deja de sentirse joven y era de los 44 en 2018.

A qué edad promedio las personas dejan de sentirse jóvenes en cada país. Fuente: Encuesta Global de WIN. VOICES! 2023 en Argentina

Para Paola, de 42 años, el tiempo ha pasado rápido.”A los 40 dejé de sentirme joven, me siento una ‘vieja chota’ literal, sin ganas de salir, los fríos son cada vez más fríos, me voy a dormir temprano, y siento que va pasando tan rápido el tiempo que influye en mi cabeza, pienso en qué podría haber hecho hace unos años atrás y siento que ya es tarde”.

Los argentinos comienzan a sentirse viejos a los 54 años en promedio, versus 58 años en 2018. Esto significa que se ha adelantado en el tiempo el sentimiento de vejez. Argentina se encuentra en línea con la media global que es a la misma edad, pero ha bajado notoriamente respecto de 2018 ya que por aquel entonces en el mundo era a los 55 años.

El informe expresa que a nivel global la edad promedio en la que las personas comienzan a sentirse viejas aumenta entre los encuestados de mayor edad, al igual que sucede en Argentina. En contraste, los más jóvenes sitúan el inicio de la vejez a una edad incluso más temprana que el promedio total, aproximadamente entre los 45 y 50 años.

Cansancio y desgaste

Para Nilda Bautista, psicóloga social y laboral, aunque se alargaron las expectativas de vida, los 40 y 50 años son edades de replanteo y reflexión por excelencia, aunque cada 10 años que se cumplen suelen aparecer.

Pero ¿Qué es lo que influye en que la gente deje de sentirse joven? Señaló que la gente expresa que se sienten “viejos” para el mercado laboral o cansados porque no tienen proyectos o la energía para abordarlos. El contexto económico afecta estos condicionantes.

“Vos sabes que todos tenemos que tener proyectos, que cuando se está terminando uno tenemos que empezar con otro, que es lo que nos da el estímulo, nos da la fuerza, nos da las ganas de seguir viviendo (...) se sienten viejos porque no pueden realmente programarse para el mañana. Entonces, se sienten sin herramientas como para continuar y es en parte porque se sienten cansados, muy agotados por esta situación que nos toca pasar en el país”, detalló.

El médico Geriatra y Máster en Gerontología Social, Félix Nallim hizo referencia a que la percepción de juventud y vejez no se define únicamente por la edad cronológica, sino por una compleja interacción de factores sociales, psicológicos y culturales.

Tener proyectos y mantenerse en actividad permiten seguir sintiéndose joven

“Una de las razones por las que las personas se sienten viejas a una edad más temprana podría estar relacionada con los cambios en el entorno social y económico”, afirmó. En ese sentido enumeró cuestiones como la presión laboral, la falta de estabilidad económica y las expectativas sociales que pueden influir negativamente en la percepción de juventud y cómo eso puede generar desgaste en las personas.

Sumó la glorificación de la belleza y la juventud en los discursos imperantes que crean una brecha entre cómo se sienten, como se cree que deberían verse y la sensación de estar envejeciendo más rápido.

Y agregó otro punto: “Aunque la expectativa de vida ha aumentado, la calidad de vida no siempre mejora al mismo ritmo. La presencia de enfermedades crónicas, el estrés y la falta de ejercicio pueden contribuir a una percepción de envejecimiento prematuro”.

La edad y el nivel socioeconómico

En la percepción influyen la edad de los consultados y sus condiciones socioeconómicas, aunque no hay grandes diferencias de opinión entre hombres y mujeres.

“A medida que aumenta la edad, los argentinos tienden a sentirse jóvenes por más tiempo. Los jóvenes de 18 a 24 años consideran que se deja de ser joven a los 33 años; las personas de 25 a 34 años creen que la juventud se pierde a los 37 años; aquellos de 35 a 49 años opinan que esto sucede a los 41 años; las personas de 50 a 64 años sitúan el fin de la juventud en los 49 años; y los mayores de 65 años piensan que se deja de ser joven a los 52 años”, concluyeron.

Luna, de 20 años, es un ejemplo: “Creo que quizás después de los 30 años me sentiría menos joven, aunque reconozco que a esa edad uno aún lo es pero ya no tanto. Pero sin dudas, después de los 40 ya no creo que me sienta joven”.

Asimismo, a mayor nivel socioeconómico la sensación de juventud se extiende. En el nivel alto consideran que la juventud se pierde a los 46 años (versus 41 en el total), en el nivel medio, a los 42 años y en el nivel socioeconómico bajo, a los 41 años.

Una cuestión de actitud

Pero por otra parte, las opiniones de diversos mendocinos consultados también denotan que mucho se trata de la actitud, del nivel de actividad y la concepción que se tiene de la vida. Mantenerse ocupados, con proyectos y la práctica de actividad física, hace que se sientan jóvenes. En el otro extremo, empezar a ser dependientes de otros para sus actividades cotidianas, fue señalado como un momento bisagra que determinará que se sientan viejos.

“Me siento joven, haciendo cosas que nunca imaginé hacer a esta edad”, sostuvo Fabiana a sus 47 años, quien dijo que practica yoga y eso la ayuda a su bienestar. Consideró que se sentirá vieja cuando ya no pueda valerse por mi misma y por eso realiza actividades para retrasar que ocurra.

Mantenerse en actividad, clave para sentirse joven

Florencia, de 47 años: afirmó: “Me siento grande pero no vieja, hago ejercicio 3 o 4 veces por semana y me ayuda para sentirme con energía”. En tanto, Sebastián tiene 48 años y aseguró que se siente joven, se cuida y hace ejercicio a diario.

Tener condiciones de salud y energía para pensar en nuevos proyectos, es lo que hace sentir plenos a muchos. Incluso, para aquellos que han tenido hijos, la mediana edad es una oportunidad para ganar tiempo para sí mismos e ir tras aquellas actividades y deseos postergados o que han surgido en esta etapa de la vida.

“Mis proyectos me mantienen joven, también las ganas de aprender, mi salud que me permite seguir haciendo cosas y los sueños que quiero cumplir”, enumeró Mariela de 49 años. “Hay cosas que ya no tengo ganas de hacer pero no me parece que sea por vieja, sino porque tengo ganas de otras cosas que son más mi desarrollo interior”.

En tanto, Laura, de 50 años, afirmó: “Creo que a esta edad estoy haciendo muchas más cosas que a los 20 ó 30. Los proyectos te mantienen jóven, trabajar,estudiar y las ganas de vivir a full, lo que sea”. Nallim se refirió a la Gerontoprevisión, una disciplina emergente con un enfoque holístico y dijo que la clave está en cómo enfrentamos el proceso de envejecimiento, adoptar un enfoque más positivo y proactivo permitirá sentirse joven a cualquier edad.