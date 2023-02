La ministra de Salud del Chaco fue mordida por un yarará y debieron internarla

La ministra de Salud de la provincia del Chaco, Carolina Centeno, fue mordida por una yarará luego del acto en Fuerte Esperanza que encabezó el gobernador Jorge Capitanich y el presidente Alberto Fernández este miércoles. Según le informó el Hospital Perrando a Diario Chaco, la funcionaria se encuentra en buen estado de salud.

El periodista Julio Wajcman dio a conocer el hecho “Se bajaron a auxiliar a una camioneta que tuvo un desperfecto, se bajó Caro también y ahí le pico la víbora en la zona de Fuerte Esperanza. La señora vicegobernadora venía atrás, en otro auto, y auxilió a todos”

Inmediatamente, la ministra fue trasladada hasta Resistencia, permanece internada en el Hospital Perrando donde se está recuperando.

Así es una Yarará

También conocida como víbora de cruz, esta serpiente venenosa se puede encontrar en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Yarará.

Este animal no suele ser agresiva, ataca si se siente amenazada. Sus mordeduras no son fatales, pero suelen generar severos daños a la piel. Algunos de sus síntomas son: dolor inmediato, dolores de cabeza y náuseas, formación de edema color morado y pérdida de sangre por los orificios de la mordedura no se detienen.