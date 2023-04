La milanesa de soja, ¿es un alimento saludable?

La milanesa de soja es una preparación culinaria común en muchos hogares argentinos. Generalmente, se considera que es beneficioso para la salud, ya que une la proteína vegetal con el pan rallado proporcionando nutrientes importantes como vitaminas, minerales y proteínas, además de generar una sensación de saciedad.

No obstante, si la intención es incluir la soja en la alimentación, la milanesa de soja no sería la alternativa más recomendable. El nutricionista Matías Diego Marchetti (M.N. 7.210) explicó: “La milanesa de soja es un producto que está hecho con apenas un 30% de soja. La otra parte tiene harina y empanizado. Además, algunas empresas las elaboran prefritas. Es por eso que tiene pocos nutrientes”.

Para el profesional “es un alimento fastfood” que “no tiene buen valor nutricional, no tiene la cantidad suficiente de relación de proteína con energía, tiene muy baja cantidad de fibra y no es un alimento real. Por todo lo anterior es que no considero que la milanesa de soja sea un alimento saludable. Hay otras alternativas más saludables como la hamburguesa de soja”.

Los beneficios de la soja:

- Reduce los niveles de colesterol.

- Reduce los riesgos de padecer enfermedad coronaria, cáncer y otras enfermedades crónicas.

- Mejora la salud ósea.

- Importante fuente de proteína vegetal de calidad y es un alimento con un alto valor nutricional.

- Tiene pocas calorías y genera gran sensación de saciedad.

- Contiene vitamina B, A, E y F y es rica en minerales (fósforo, calcio, cobre, magnesio y hierro).

De donde viene la soja:

La soja (Clycine max) es originaria de las regiones centrales de China, donde su cultivo se inició hace unos seis mil años. Según la leyenda, en el año 2853 a.C, el emperador Yan la decretó como una de las cinco plantas sagradas, junto con el arroz, el trigo, el centeno y el mijo. Hoy en día, la soja sigue siendo un alimento importante en China, Japón y Corea.

Granos de soja.

En el continente asiático, se ha consumido la soja entera, en forma de grano, y se han obtenido productos artesanales a partir de ella, como el tofu y los fermentados tempeh, natto y miso. En cambio, en Norteamérica y Europa se consumen productos como la leche, texturizados y concentrados de proteínas.

La soja es altamente concentrado en macronutrientes, minerales, vitaminas y compuestos vegetales beneficiosos para la salud. Además de ser la legumbre más rica en proteínas (con un 37% de su peso en seco), estas proteínas tienen una proporción de aminoácidos muy equilibrada y un coeficiente de asimilación similar al de las proteínas de la carne, pero sin las grasas saturadas y el colesterol.