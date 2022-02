La Megadegustación vuelve a convocar a los amantes del vino en Ciudad

El fin de semana XXL por Carnaval llega con una gran variedad de propuestas para que mendocinos y turistas puedan disfrutar. Uno de los principales atractivos, sin dudas, es la Megadegustación de vinos, que en su primera noche de edición atrajo a una gran cantidad de amantes del vino.

Con una ocupación turística del 90% en todo el territorio, Mendoza presenta la 13° edición de este clásico de Vendimia que inició ayer y se desarrollará hasta el próximo domingo en avenida Sarmiento, entre Belgrano y Chile, de Ciudad. El evento cuenta con la participación de más de 40 bodegas, música y espectáculos en vivo.

En la esperada degustación a cielo abierto, organizada por la Municipalidad de Ciudad junto a Branda Agencia de Eventos, quienes asistan podrán disfrutar de uno de los polos gastronómicos más importantes del departamento, así como también de una gran variedad de bodegas y de los mejores vinos de la provincia.

Este año, la Megadegustación volvió a tener lugar en la avenida Sarmiento, un punto de la Ciudad elegido por ser una de las zonas más atractivas del departamento y por su importante desarrollo en cuanto a emprendimientos gastronómicos. En los últimos años, el evento se desarrolló en menor escala en calle Tiburcio Benegas y Arístides. Por eso el regreso a la ancha avenida fue triunfal.

Los asistentes pueden disfrutar del evento desde las 20.30. Además, de buenos vinos la Megadegustación ofrece distintos shows en vivo. Ayer quienes fueron disfrutaron de Víctor Silione, Rather Be y DJ VIKO. Para este sábado el evento ofrecerá un majestuoso espectáculo de la mano de la Orquesta de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, dirigida por Mario Galván, junto a la voz de Patricia Cangemi, Antonio Rivero, como artista invitado, y Julls Producer and Dj. Ya para el domingo, último día de la edición, se presentará la banda Rotos de Amor y DJ Los Parecidos.

Orgullo capitalino

Este gran evento surgió con la idea de hacerle honor al slogan de Capital Internacional del Vino y llevar esta bebida a lugares emblemáticos de Mendoza. Su primera edición se realizó en las antiguas vías del tren, en avenida Belgrano, y también ha sido llevado a cabo en la reconocida Arístides Villanueva.

“La Megadegustación vuelve a la avenida Sarmiento. Es la edición número 13 y se extenderá por tres días. Tenemos dos cuadras completas por diferentes bodegas con diferentes varietales que van a estar ofreciéndose. Además, la Ciudad de Mendoza tiene un espacio que hemos generado como Capital del Vino, en donde van a suceder espectáculos artísticos durante los tres días, así que, tanto vecinos como turistas, podrán disfrutar de esta actividad que comienza a las 20.30hs y se extiende hasta la 1.30 de la mañana”, contó Felipe Rinaldo, secretario de Cultura y Turismo de la Ciudad.

Y aclaró: “Como anfitriones de la Vendimia, y como lo hemos hecho en otras oportunidades, hemos colocado un espacio con escenario y living para que la gente disfrute de algunos espectáculos artísticos. Esto es gratuito, quien quiera participar lo puede hacer, y quien quiera comprar vino debe comprar su cuponera”.

En cuanto a la gran oferta cultural y turística para quienes no visitan y, por supuesto, para mendocinos, Rinaldo invitó: “Estamos cargados de eventos, tuvimos la Semana Federal y la Vendimia departamental, tenemos la Megadegustación de vinos por tres días, la Festa in Piazza, y ahí ya arranca el calendario Vendimia”.

Mendoza, la elegida por los turistas

“Estamos felices de haber podido sostener una agenda turística-cultural en la Ciudad con este refuerzo de actividades que la hace más linda, atractiva y viva, está muy bueno que suceda. Que tengamos más del 90% de ocupación habla de que se ha trabajo muy bien en conjunto con los privados y públicos, para sostener, con protocolos, la actividad económica importante que es el turismo para la provincia”, indicó Rinaldo.

Y remarcó: “Programas como el Previaje o el Sale Mendoza han ayudado mucho. Obviamente la decisión de abrir el turismo y no poner límite a las actividades, y teniendo en cuenta los protocolos con los que teníamos trabajar para que se puedan realizar las actividades turísticas y culturales”.

Asimismo, el funcionario recalcó que durante la pandemia Mendoza marcó tendencia por ser uno de los puntos que comenzó a trabajar con el turismo interno. “Desde el año pasado hay una tendencia de que el turista elige la Ciudad y la provincia de Mendoza para hacer turismo. Obviamente porque tenemos una gran oferta en la naturaleza, montañas, tenemos una ciudad oasis divina con importantes ejes gastronómicos y además buen vino”, detalló.

“Pedimos que se use el barbijo y entendemos que la actividad se va a poder realizar con normalidad y con todos los cuidados que se requieren. Esperamos tener una excelente jornada en todas las actividades que tenemos en la Ciudad. También apelamos a la responsabilidad del vecino y del turista que siga cuidándose, para que podamos seguir trabajando para sostener esta agenda y los espacios abiertos”, concluyó el secretario de Cultura y Turismo capitalino.

¿Cómo acceder a la Mega?

Si bien el acceso al evento es libre, para poder participar de la degustación se debe comprar alguna de las cuponeras disponibles para vinos clásicos o vinos premium, opciones que incluyen la copa de regalo. La venta anticipada es de manera online a través de este enlace: andesticket.online. A su vez, los días del evento, se puede acceder a las cuponeras en las cajas habilitadas.