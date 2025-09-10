La marca de queso cremoso que prohibió Anmat: las razones que alertaron sobre su seguridad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió este martes la elaboración, fraccionamiento y comercialización de distintos productos alimenticios y suplementos, entre ellos, un queso cremoso , tras detectar irregularidades sanitarias.

Las disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y tienen alcance en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta online.

A través de la Disposición 6693/2025 , la Anmat vetó el producto “Queso cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina, RPE EXP N° 11615016/04, RPPE EXP. PROV. 6011-0710/04”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento. Fue fabricado en Santa Rosa, Marcos Paz (Buenos Aires).

El caso surgió a partir de una notificación de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que denunció el uso de autorizaciones sanitarias inexistentes.

El Instituto Nacional de Alimentos (Inal), a través de su Departamento de Legislación e Información Alimentaria, concluyó que el producto no contaba con registros oficiales de establecimiento ni de elaboración, además de estar falsamente rotulado con números inexistentes. Por esa razón, fue catalogado como “producto ilegal”.

Queso cremoso La Agustina, prohibido por Anmat Queso cremoso La Agustina, prohibido por Anmat Anmat

Prohibido un suplemento dietario importado

Mediante la Disposición 6669/2025, el organismo también prohibió el suplemento “Dietary Supplement GABA Supports Relaxation High Potency”, de la marca Seanson y distribuido por la estadounidense Swanson Health Products.

La investigación comenzó tras la consulta de un particular. El Inal confirmó que el producto carecía de antecedentes de registro en el país, sin trazabilidad ni controles de calidad sobre sus condiciones de fabricación. “Al carecer de registro, no puede garantizarse su inocuidad ni el cumplimiento de la normativa vigente”, señaló la resolución.

Por qué interviene la Anmat

La Anmat es el organismo responsable de garantizar la seguridad de medicamentos, alimentos y productos médicos en nuestro país. La prohibición de estos productos apunta a proteger a los consumidores frente a riesgos derivados de alimentos sin control sanitario o suplementos no autorizados, que podrían comercializarse sin garantías de calidad ni de inocuidad.