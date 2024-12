La mamá del gendarme detenido le pidió al Papa Francisco que interceda para la liberación

Griselda Heredia, madre de Nahuel Gallo, el cabo primero de la Gendarmería Nacional secuestrado en Venezuela, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, enviaron una carta al Papa Francisco solicitando su intervención ante el gobierno de Nicolás Maduro. El joven, acusado por el régimen chavista de presuntos “planes terroristas”, permanece incomunicado desde el 8 de diciembre.

En la carta, con fecha del 17 de diciembre, Jalil califica el arresto de Gallo como “arbitrario” y destaca que el cabo viajó a Venezuela para visitar a su familia. “Solicitamos humildemente que interceda ante el gobierno venezolano a los fines de encontrar una solución que traiga paz a la familia”, expresa el gobernador, quien firmó la misiva junto a la madre del gendarme. El texto también incluye un saludo al Pontífice por su cumpleaños.

La carta que le enviaron al Papa Francisco.

UN VIAJE FAMILIAR QUE SE CONVIRTIÓ EN UNA PESADILLA

Nahuel Gallo, asignado al Escuadrón de Mendoza “Uspallata”, había cruzado legalmente el puente internacional de Táchira desde Colombia el pasado 8 de diciembre para reunirse con su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez García, y su hijo. La mujer, residente en Argentina desde hace seis años, se encontraba en Venezuela desde hacía siete meses por razones personales.

En diálogo con Radio Rivadavia, Gómez desmintió rumores sobre el viaje y afirmó que su pareja “viajó como un ciudadano más, como el papá de nuestro hijo”. También explicó que Nahuel tenía “todos los papeles en regla” y que el propósito de su viaje era disfrutar de unas vacaciones familiares.

“Estamos viviendo una pesadilla”, expresó entre lágrimas. “No hay razón para que Nahuel esté pasando esto, más allá de que pertenezca a la Gendarmería argentina”.

Rompió en llanto la esposa del gendarme argentino detenido por las fuerzas chavistas.

El régimen venezolano acusa a Gallo de estar involucrado en “planes terroristas” vinculados al gobierno liderado por Javier Milei. Sin embargo, hasta el momento, Caracas no ha presentado pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones.

La pareja del gendarme, visiblemente afectada, pidió evitar especulaciones: “He tratado de no ver tanto, de alejarme un poco de las redes sociales porque me afecta muchísimo. Se dicen muchas cosas que no son. Nahuel vino como un ciudadano común, como el papá de Víctor, como mi pareja”.

La familia de Agustín Nahuel Gallo perdió el contacto con el gendarme hace una semana.

Desde su detención, María Alexandra Gómez García aseguró no haber tenido contacto con su marido, lo que acrecienta la incertidumbre y el temor por su situación. Mientras tanto, el gobierno argentino continúa buscando alternativas diplomáticas para lograr su liberación.

LA CARTA COMPLETA QUE LE ENVIARON AL PAPA

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernador de la Provincia de Catamarca, representando los intereses de la sociedad Catamarqueña y de los familiares del Cabo Primero NAHUEL AGUSTÍN GALLO, miembro en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina con unidad de revista en el Escuadrón “Uspallata”, quien fue privado de su libertad por detención de manera arbitraria en la República de Venezuela el día 8 de diciembre del corriente año.

El Sr. Gallo, se encontraba de vacaciones en territorio venezolano con el único propósito de visitar a su familia, integrada por la Sra. María Alexandra Gómez García, con quien tiene un hijo en común, menor de edad.

Por los motivos anteriormente esgrimidos, procurando dar pronta respuesta y resguardo a la familia y la sociedad Catamarqueña, es que le solicito interceda ante el gobierno y autoridades venezolanas, a los fines de encontrar una solución que traiga paz a la familia.

Aprovechando la oportunidad para saludarlo por su Cumpleaños deseándole lo mejor, rezamos por Usted.

Sin otro particular, aguardando respuesta, me complace saludar a Su Santidad, con atenta consideración y distinguida estima”.