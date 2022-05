La mamá de “El Noba” salió a defenderlo ante las críticas: “No voy a permitir que le falten el respeto”

El cantante “El Noba” sufrió un accidente días atrás y su estado es muy delicado. Este domingo, dieron a conocer un nuevo parte médico y según informaron, sus análisis salen bien pero el problema es su cabeza. “Su corazón está fuerte, es cuestión de tiempo nada más”, comentó su mamá en diálogo con TN.

Lautaro, se encuentra internado en el Hospital El Cruce, allí está acompañado siempre por familiares y amigos, hasta sus fanáticos se acercan a diario para mandarle buena energía. “Es inmenso el amor que le tiran a mi hijo, es increíble todo lo que movió. No nos para el frío ni la lluvia, nada”.

La situación del cantante es bastante crítica, pero su familia tiene la esperanza de que pronto se recupere y vuelva a las pistas. “Yo estoy fuerte para mi hijo. Tengo que tener fuerza y fe para cuando que cuando mi hijo salga, me vea enterita. Él no puede ver a su mamá mal, siempre salimos juntos”, expresó.

Desde el martes que la familia se encuentra unida en el hospital. Un amigo del cantante, “Perro Primo”, les llevó un motorhome para que puedan estar más cómodos y más cerca de él durante todo el día. Vanesa, agradeció el gesto y el cariño que le tiene: “Así que con más razón estoy haciéndole el aguante a mi hijo, cerca. Estamos todos presentes porque él hubiera actuado de la misma manera”.

El Noba. (Instagram)

A pesar de que el cantante está grave, en las redes sociales llueven las críticas debido al choque. El Noba al momento del accidente iba a gran velocidad y sin casco, algo fundamental a la hora de subir a una moto. En ese sentido, su mamá planteó: “No iba a hablar, pero viendo y escuchando cosas que no tenían nada que ver, decidí hablar por mi hijo. No puedo permitir que le falten el respeto”.

“Yo soy consciente de lo que hizo mi hijo, que salió sin casco y que le gusta la adrenalina. Pero eso no quita que le falten el respeto y digan que no son. La moto tiene sus papeles y yo los presenté a quien se los tenía que presentar. Dicen que la madre no sabe lo que hacía. Si, yo sé lo que él hacía. Al margen de que tenga 25 años, nosotros como familia lo acompañamos a todos lados y él nos contaba todo. Por eso, yo voy a defender a mi hijo contra cualquiera y siempre con la verdad, no voy a negar nada”, concluyó.