La mala noticia en el tiempo que durará varios días: los detalles del pronóstico

Después del alivio de los últimos días, el reporte del tiempo anticipa mucho calor y la vuelta de la alerta por tormentas.

Días de mucho calor en Mendoza

Días de mucho calor en Mendoza

Los Andes
Redacción Sociedad

Desde este miércoles, los habitantes de Mendoza vuelven a padecer los efectos de días muy calurosos con máximas de hasta 37°C y, otra vez, alerta por tormentas. Lejos quedó aquel domingo nublado y fresco que trajo tanto alivio.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Caluroso y algo nublado, vientos moderados del este. Zonda en Malargüe. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 18°C, la máxima llegará en la tarde a los 36°C.

En cuanto al jueves, el reporte meteorológico anticipa: "Caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche en el sur provincial, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 21°C, mientras que la máxima rondará los 35°C.

El viernes será el día más cálido de la semana, además de tener la vuelta de las tormentas. "Muy caluroso con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Parcial nublado en cordillera". La máxima estará sobre los 37°C.

RECOMENDACIONES ANTE EL CALOR

  • Aumentar el consumo de líquidos (agua potable) sin esperar a tener sed para hidratarse.
  • No exponerse al sol en exceso, sobre todo entre las 11 y las 17.
  • Usar protector solar factor mínimo 30.
  • Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.
  • Evitar comidas muy abundantes.
  • Ingerir verduras y frutas.
  • Reducir la actividad física en horas del mediodía y de la tarde.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero; anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

PASO CRISTO REDENTOR: HABILITADO LAS 24 HORAS

PASO PEHUENCHE: HABILITADO DE 9 A 18

