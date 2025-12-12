El pronóstico del tiempo para este viernes: rige alerta amarilla por zonda en un departamento.

Tras un jueves con nubosidad y calor, este viernes mejoran las condiciones meteorológicas en Mendoza, con una jornada que se presentará despejada y con temperaturas elevadas.
La Dirección de Contingencias Climáticas indica una jornada calurosa en Mendoza con pronóstico de zonda en el sur provincial.
Según el pronóstico de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, para hoy se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima alcanzará los 34°C, mientras que la mínima será de 17°C, configurando un día veraniego en gran parte del territorio provincial.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que rige exclusivamente para el departamento de Malargüe.
Para el sábado, el pronóstico anticipa un día caluroso e inestable y nubosidad variable. La temperatura máxima rondará los 33°C, mientras que la mínima será de 20°C. Además, se esperan tormentas aisladas durante la noche y vientos moderados del sector sur.
En la cordillera se prevén precipitaciones, mientras que en el sur provincial continuará vigente la alerta por viento Zonda.
En cuanto a la situación de los pasos fronterizos, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Para información actualizada sobre los centros de frontera, se puede consultar el sitio oficial del Gobierno.
El Paso Pehuenche, en tanto, está habilitado en el horario de 9 a 19 horas.