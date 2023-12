La Inteligencia Artificial, el principal enfoque del Social Media Day, que contó con grandes expositores

Diversas temáticas relacionadas con tendencias digitales, inteligencia artificial, impacto en los medios, redes sociales y nuevas tecnologías fueron abordadas durante la presente edición del Social Media Day, uno de los encuentros de referencia en la industria digital, que tuvo lugar en el Sheraton Mendoza Hotel.

Las disertaciones se iniciaron alrededor de las 10 con “Descubriendo insights y formatos eficaces en las redes sociales de Argentina”, a cargo de Ignacio Dufour (Comscore), quien hizo mención a los distintos comportamientos de los usuarios de Internet, su tiempo de permanencia y la diversidad de las audiencias.

Social Media Day Mendoza

Con gráficos, Dufour brindó detalles acerca de las distintas interacciones y mencionó el aumento de los distintos formatos, como los videos cortos en Instagram ya que genera alcancen y permiten ganar público nuevo.

En una interacción permanente con el público, compartió un video de Santiago Maratea en el que el influencer explica en solo 20 segundos el funcionamiento de la opción Mercado Crédito.

Social Media Day Mendoza

Por su parte, María Sol Beldi (Digitalproserver) se refirió al impacto de la inteligencia artificial en la generación del contenido.

“¿Quiénes creen que la IA pueden dejarlo sin trabajo? ¿Quiénes creen que puede potenciar nuestra tarea?”, comenzó consultándole al público, en su mayoría joven, para luego explayarse sobre la evolución tecnológica en los medios de comunicación digitales y la consecuente incorporación de redes sociales, cambios de paradigmas, contenidos de videos y monetización.

Social Media Day Mendoza

“El rol de marca en estrategia Social Media”, estuvo a cargo de María Natalia Ruiz Roque y Julieta López (NaranjaX), quienes coincidieron en el territorio fértil existente para realizar determinadas campañas y, así, apostar a generar conexión entre usuarios y clientes. En ese punto, compartieron divertidos videos relacionados con la crisis de los jóvenes de 30 y sobre las dificultades para llegar a fin de mes.

Social Media Day Mendoza

Concluyeron: “El mejor territorio de una marca es la coherencia, la credibilidad y la continuidad”.

El panel de Tendencias Digitales en Medios estuvo a cargo del prosecretario de Redacción de Los Andes, Leonardo Rearte, quien disertó sobre la incidencia de la IA en las redacciones y los peligros reales de la desinformación. Lo acompañaron Juan Quibar (Grupo América) y Rosana Conte Ceschi (Mendoza Post).

Social Media Day Mendoza

“Se habla mucho sobre las nuevas tendencias y en particular sobre la Inteligencia Artificial, algo que ya hemos probado en la sección digital del diario Los Andes. Entiendo que si bien provoca una cierta amenaza por el impacto que podría generar en las fuentes de trabajo, no creo que sea así porque nada reemplaza el trabajo fino de un periodista”, advirtió Rearte, para agregar: “Existen ciertas tareas cotidianas en el mundo del periodismo que no pueden ser sustituidas. Por ejemplo, un buen testimonio, un dato adecuadamente hilado y chequeado, son aspectos que solo pueden ser aportados por un periodista”.

Respecto de ese “temor”, amplió: “No hay que tenerle miedo a la Inteligencia Artificial sino a la estupidez humana”, diferenció.

Conte Ceschi hizo especial alusión a la trascendencia de la interacción de los usuarios.

“Como comunicadores tenemos que saber que es trascendente adaptarnos a ese aspecto que tiene un valor exponencial”, insistió, para ejemplificar con Tripadvisor o cualquier otra empresa de servicios donde el feedback es clave.

Rearte mencionó que más allá del crecimiento de Instagram y TikToK para replicar noticias, Facebook aún se mantiene vigente con un gran caudal de público.

En ese sentido, Juan Quibar diferenció que cada una de esas opciones tiene un público diferente.

En otro pasar hicieron mención al consumo de los videos cortos.

“Pensamos en videos poco producidos, no tan elaborados porque de ese modo creemos que alejarían. Que sea cercano al lector, como si estuviese charlando con nosotros”, dijo Conte Ceschi en cuanto a la estrategia utilizada como medio periodístico.

Rearte coincidió en ese tipo de videos y ejemplificó con las miles de visualizaciones que poseen los elaborados de manera casera por los propios periodistas.

“En economía se dan consejos de inversión y tienen mucho alcance”, dijo.

También se refirió a los streamings, que se elaboran en las puertas del diario Los Andes, sobre calle San Martín, siempre muy cerca de la gente. “Que la gente cuente lo que está pasando”, ejemplificó.

Como mensaje a las nuevas generaciones de comunicadores, Rearte sostuvo: “Que se animen a explorar y se permitan experimentar y adaptarse a los cambios”.

Social Media Day Mendoza

Mientras tanto, Conte Cesci hizo mención a la responsabilidad, mientras que Quibar enfatizó: “Que sepan utilizar todas las herramientas”.

Más tarde se desarrolló “Inteligencia artificial: creando la cara del hambre junto a CONIN”, a cargo de Gabriela Sabio (CONIN) y Victor Chirillo (BUPPA); luego se abordó una charla sobre “Más allá del click: estrategias multicanal para potenciar las inversiones”, por Rodrigo Acevedo (Ohana). Finalmente, “Tendencias y creatividades en YouTube Shorts”, a cargo de Camila Baxter (Google).

Social Media Day Mendoza

El final fue para el Panel de Creadores de Contenido: herramientas, desafíos y oportunidades del ecosistema local, a cargo de Flor Dibattista (@FlordeBodegas); Federico Faraz (@federicosmic) y Matías Valencia y Jennifer Saade (@MansaIdea).