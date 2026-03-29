La vida de Cristian Alexis “Cris” Sánchez (40) -conocido internacionalmente como chef Cris Sánchez - es una sucesión de historias tan sorprendentes que parecen sacadas de una película . Su recorrido podría compararse con el de Forrest Gump , ese personaje que atraviesa grandes momentos de la historia sin proponérselo, aunque en el caso de Cris, todos esos hitos están ligados a la gastronomía y a lo que él llama sus “conexiones culinarias” .

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Nacido en Buenos Aires y criado en Mendoza, a los 13 años se mudó con su familia a Estados Unidos . Parte de los Sánchez regresó a Argentina, pero Cris decidió quedarse y hoy continúa viviendo en el país donde forjó su carrera.

Desde entonces, ha participado en programas televisivos, se convirtió en una de las caras visibles de la cadena de TV Food Network , trabajó en restaurantes con estrellas Michelin y se destacó por integrar equipos que revolucionaron la comida vegana , el desarrollo de proteínas del aire para la NASA y productos que hoy consumen millones de personas.

La increíble vida del chef Cris Sánchez: de Mendoza a crear "carne vegana" y desarrollar alimentos con aire

“ He tenido el privilegio de ser parte del equipo que desarrolló la primera hamburguesa vegana de carne reconocida mundialmente, con Beyond Meat. Además, participé en el desarrollo de una proteína producida a partir del aire para la NASA ”, cuenta con orgullo. Aunque su vida transcurre en Estados Unidos, asegura que sigue sintiéndose un mendocino más.

“ Tengo un compromiso firme que va más allá de ofrecer platos deliciosamente elaborados . Estoy dedicado a crear experiencias culinarias que no solo deleiten el paladar, sino que también toquen el corazón de quienes las disfrutan”, reflexiona. Y agrega algo que hoy lo moviliza más que nunca: “ Como argentino, siento un inmenso orgullo de representar a nuestro país en todo el mundo, y siempre sueño con regresar algún día ”.

Cris S 2 La hamburguesa vegana creada por el chef Cris Sánchez. Gentileza

Infancia mendocina, formación en EE. UU. y sus primeros pasos en la alta cocina

Su padre trabajaba en la industria petrolera, por lo que la familia se mudó de Buenos Aires a Mendoza cuando Cris tenía 3 años. Allí transcurrió su infancia y parte de su adolescencia, hasta que a los 13 se instalaron en Texas.

A los 14 años, sin papeles y dentro de un staff tercerizado, consiguió su primer trabajo en la cocina de un importante hotel de Dallas. Allí empezó a descubrir el mundo que lo marcaría para siempre.

A los 18 terminó la secundaria y se mudó a Nueva York para estudiar en el Instituto Culinario de América, una de las escuelas de cocina más prestigiosas del mundo. Se graduó y realizó pasantías en Le Bernardin, un restaurante francés que ya tenía una estrella Michelin y que, en 2004 -cuando él trabajaba allí- obtuvo la segunda.

La combinación de cocina francesa y estadounidense, la calidad extrema de los productos y la presencia frecuente de gobernadores y figuras influyentes lo marcaron profundamente. “Era un lugar donde un plato podía costar hasta 1.500 dólares”, recuerda.

Cris S 5 La increíble vida del chef Cris Sánchez: de Mendoza a crear "carne vegana" y desarrollar alimentos con aire Gentileza

En uno de esos días que cambian carreras, Cris recibió un mensaje del chef español José Andrés, uno de los cocineros más influyentes y figura humanitaria global. Le propuso incorporarse al equipo de Minibar, su icónico restaurante de Washington. Cris aceptó y fue parte del equipo de desarrollo culinario que ayudó a que el local sumara otra estrella Michelin (hoy tiene dos).

“Para mí, la cocina es un arte que entrelaza nuestras historias personales con un profundo sentido del alma. Me esfuerzo por conectar con agricultores locales y descubrir las joyas culinarias ocultas en cada rincón del mundo, celebrando los ingredientes orgánicos y frescos”, define.

Televisión, comida vegana y el nacimiento de sus grandes innovaciones

Tras su paso por Minibar, su nombre empezó a resonar cada vez más. Food Network lo convocó para participar del certamen culinario CTK, donde en 2011 ganó como “Mejor Chef Internacional”. Eso le permitió firmar un contrato con la cadena y participar en eventos y campañas publicitarias.

Pero su vida dio un giro decisivo en 2014, cuando lo llamaron para invitarlo a desarrollar la primera “hamburguesa vegana con reacción similar a la carne”. Así nació Beyond Meat, hoy una de las empresas líderes globales en alimentos plant-based.

Cris S 3 La increíble vida del chef Cris Sánchez: de Mendoza a crear "carne vegana" y desarrollar alimentos con aire Gentileza

“Con proteína de chícharo mezclada con grasa de coco se hace una emulsión, y se le coloca betabel para darle el color. Así es como logramos hacer una hamburguesa vegana con reacción como si fuese carne”, explica.

También trabajaron en un pollo vegano, que llegó a ser vendido en franquicias de KFC. Beyond Meat creció a tal punto que en 2017 salió a la bolsa y fue patrocinador oficial de la NBA. En su momento de mayor auge, Cris decidió vender sus acciones y dedicarse a nuevos proyectos.

My/Mochi: helados saludables, proteicos y aptos para celíacos

La alimentación saludable ya había tomado un lugar central en su vida. Tras la pandemia, lanzó un nuevo emprendimiento junto a un socio: My/Mochi, una marca de bocaditos helados envueltos en una masa suave hecha de harina de arroz.

“Nació como un snack dulce que aporta proteínas y va envuelto en una especie de masa confitera, tipo mazapán, fabricada con harina de arroz. Además, es deslactosado, apto para celíacos y tiene antioxidantes, fibras y vitaminas”, detalla.

Cris S 7 La increíble vida del chef Cris Sánchez: de Mendoza a crear "carne vegana" y desarrollar alimentos con aire Gentileza

El producto alcanzó su punto máximo de exposición cuando estuvo presente en el Super Bowl 2022 en Los Ángeles. Poco después, al igual que con Beyond Meat, vendieron la compañía en su mejor momento: quedó en manos de la firma japonesa Morinaga & Co.

Air Protein: la revolución de la “proteína del aire”

Después del éxito de My/Mochi, llegó una propuesta aún más disruptiva. La NASA lo convocó a integrar Air Protein, una empresa pionera en producir proteína a partir del aire mediante tecnología de fermentación con carbono negativo.

“Transformamos el aire en proteína por medio de una reacción y hacemos carne. Hemos llegado a hacer pollo, escalopes, callos; y todo sabe completamente natural”, explica con entusiasmo.

El objetivo es claro: crear alimentos nutritivos sin depender de agricultura tradicional, y desarrollar un modelo para que, en el futuro, los astronautas puedan producir comida en el espacio mediante bioreactores.

Vida actual, retiro ecológico y el sueño de volver a Mendoza

Cris conoció a su esposa mientras ambos trabajaban en Beyond Meat. Hoy viven con sus dos hijas -de 5 y 2 años- en uno de los desarrollos del proyecto mundial Ecoterra, un espacio de retiro y conexión con la naturaleza.

Cris S 6 La increíble vida del chef Cris Sánchez: de Mendoza a crear "carne vegana" y desarrollar alimentos con aire Gentileza

Están instalados en un predio cercano a Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde montaron un emprendimiento culinario al que viajan personas de todo el mundo para aprender a cocinar y desconectarse. “Estamos en el medio de la nada, frente al mar. Hay clases de yoga, equitación y un predio de 4.600 m²”, describe.

Aunque ha trabajado en más de 40 países, su corazón sigue anclado en Mendoza. Allí viven su padre y su hermano. Y allí siguen sus recuerdos más queridos: el colegio Don Bosco, el barrio de Las Heras, los videojuegos de calle Lavalle, las tortitas raspadas y los domingos en familia.

“A Mendoza no pude volver más, pero la idea de hacerlo nunca desapareció. Pude comprar un terreno frente al lago Potrerillos y mi idea es poner una casa donde se venda chocolate y, a futuro, irme a vivir allá”, confiesa.