La increíble experiencia de un monseñor argentino el día que Jorge se transformó en Francisco

Sin embargo, afuera de la hermética y protocolar reunión entre los candidatos al pontificado, había un joven monseñor de 49 años que experimentó un evento ‘sobrenatural’, o al menos no explicable en este plano, que terminó por “empujarlo” a ser protagonista de un día histórico para la Iglesia y el mundo.

El cónclave ya había alcanzado los dos tercios de acuerdo y el cargo al que había renunciado Benedicto ya estaba ocupado. Pero el nombre del que se transformaría en la persona más famosa del mundo aún no salía del reciento. Sin embargo, ese monseñor, argentino de nacionalidad, por lo que él describió como "una certeza inexplicable", "supo" antes que nadie quién era el nuevo Papa.

Su piel se encrespó. "Yo sabía quíen iba a salir desde las cortinas", aseguró. Confiado en su premonición, él tal vez fue la personas número 116 que lo supo, pero no por una filtración interna, ni por un “boca de urna”. Sino por una “manifestación” que lo paralizó y que lo llenó de “regocijo” , según él mismo se animó a describir años más tarde.

Tras volver en sí, luego de unos segundos petrificado, se movió y logró un inédito cambio protocolar de último momento que lo llevó a formar parte de la historia.

“Me podés cambiar el lugar”, le dijo a otro religioso que, como él, formaba parte del servicio protocolar del Vaticano. Este aceptó y le cedió la tarea de sostener el micrófono al flamante Papa para que hablara desde el balcón. Aún el mundo, inclusive ellos, no sabía quién era el hombre que atravesaría las pesadas cortinas ya vestido como Sumo Pontífice.

La emotiva manifestación que le anticipó que Jorge Bergoglio era el nuevo Papa

“Yo estaba esperando que apareciera el nuevo Papa. Ya estaba todo listo. El balcón preparado. Afuera la algarabía era total. Ya habíamos terminado de armar todo lo que el protocolo indica y yo estaba justo detrás de la cortina por donde aparecería el nuevo Papa. No sabíamos quién era”, recordó emocionado en una charla informal el Moseñor Guillermo Karcher, el religioso argentino que en 2006 fue nombrado "cerimoniere pontificio" y quien luego se transformó en un hombre cercado de Francisco.

En medio de toda esa adrenalínica escena Karchner vivió un evento surreal. “Se me manifestó una imagen muy nítida de la virgen María Desatanudos. Al principio no logré descifrar qué pasaba, pero segundos después recordé que Jorge era muy devoto de esa virgen y ahí entendí el mensaje: el nuevo Papa era argentino y era Bergoglio”, relató conmovido.

Casi en simultaneo, las pesadas cortinas de raso se abrieron y emergió Francisco I, el primer papa sudamericano.

Karcher pudo estar en el balcón central de la Basílica de San Pedro el histórico 13 de marzo de 2013 y fue el encargado de sostener el micrófono a Francisco I en sus primeras palabras como Papa. El resto es historia.

“Q.E.P.D. amando Francisco”, escribió hoy el monseñor Guillermo Karcher, a 12 años después del evento que cambió su vida y la historia de la Iglesia católica.

image.png El monseñor Karcher junto al papa Francisco, la noche de su presentación.

1.jpg El posteo del monseñor Guillermo Karcher

Por qué Jorge Bergoglio eligió el nombre de Francisco para su papado

El papa Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre de Francisco al ser elegido pontífice el 13 de marzo de 2013, en honor a San Francisco de Asís, el santo italiano del siglo XIII.

La elección tiene un fuerte simbolismo espiritual y pastoral, y el propio Papa Francisco explicó que fue inspirada por un comentario de un cardenal amigo durante el cónclave.

Según contó él mismo: “Cuando la cosa se puso un poco peligrosa, digamos, llegó el momento de la elección, mi amigo el cardenal Claudio Hummes, que estaba a mi lado, me abrazó, me besó y me dijo: ‘No te olvides de los pobres’. Y esa palabra entró aquí: los pobres, los pobres. Después, inmediatamente, en relación con los pobres, pensé en Francisco de Asís.”

Por qué Bergoglio se volvió devoto de la Virgen María Desataanudos

La Virgen María Desatanudos, también conocida como "María que desata los nudos" (Maria Knotenlöserin en alemán), es una advocación mariana que simboliza la capacidad de la Virgen para ayudar a resolver los problemas y conflictos que enfrentan las personas.

Aunque la devoción permaneció relativamente local durante siglos, en la década de 1980, el entonces sacerdote argentino Jorge Mario Bergoglio descubrió la imagen durante una estancia en Alemania. Impresionado por su simbolismo, llevó estampas de la Virgen Desatanudos a Argentina y promovió su veneración. En 1996, una réplica de la imagen fue entronizada en la iglesia de San José del Talar en Buenos Aires, convirtiéndose en un centro de peregrinación y devoción.

Desde entonces, la devoción a la Virgen Desatanudos se ha difundido ampliamente en América Latina y otras partes del mundo, siendo considerada una intercesora en situaciones difíciles y complejas.

2.jpg

Quién es Guillermo Karcher

El Monseñor Guillermo Javier Karcher nació el 2 de marzo de 1964 en el barrio de Saavedra, Buenos Aires. Desde 1993 reside en Roma, donde ha desempeñado diversos cargos en el Vaticano. En 2006 fue nombrado "cerimoniere pontificio", integrando la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, encargada de organizar las ceremonias litúrgicas y otros actos oficiales del Papa.

Karcher es conocido por su cercanía con el Papa Francisco. El 13 de marzo de 2013, estuvo junto a él en el balcón de la Basílica de San Pedro durante su primera aparición como pontífice, sosteniéndole el micrófono mientras saludaba a la multitud.

Además de sus funciones en el Vaticano, Karcher ha regresado a Argentina en varias ocasiones, tanto por motivos personales como para participar en eventos religiosos, como la ceremonia de beatificación del cura Brochero en 2013.

En 2018, celebró una misa en la parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús en Saavedra para despedir los restos de su madre, Elba Ferreyra, quien falleció en Roma.

Monseñor Karcher continúa desempeñando un papel importante en el protocolo y ceremonial del Vaticano, manteniendo su vínculo con Argentina y su compromiso con la Iglesia.