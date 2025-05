La importancia de la capacitación laboral para mujeres, en Aconcagua Radio

—Yo, particularmente, ya tengo varios cursos hechos. Algunos los hice por el área de Género, otros también por Capital Humano. Hice en un momento el Fomentar Trabajo, que fueron cursos online. Se me administraba un dinero para que yo pudiera también emprender. Yo en particular me dedico a todo lo que es el blanco: toallas, toallones, sábanas. Por ahí no me alcanzaba como para mis máquinas, mis hilos, mis cosas y todo hecho a mano, entonces perdía muchos eh clientes porque no terminaba o no concretaba mis entregas. Cuando nos informan del PEI (Programa de Empleo Independiente) empiezo a ver de qué se trataba, cómo era y nos llamó la atención. Así que fui yo con un grupo de cinco o seis chicas y empezamos. Cuando vimos lo que era nos propusimos que lo hiciéramos todas y y cada mujer que venía en situación de violencia la derivábamos también a la oficina de Empleo de Capital Humano. Los chicos son unos genios que nos capacitaron para que también capacitáramos, porque había chicas que venían y no sabían qué emprender, entonces ellos mismos ahí las ayudaron para que para que emprendieran. Nos ayudaron a formarnos muchísimo, especialmente Abril y Tito, unos genios, del área de Capital Humano acá en Guaymallén. Estuvieron pendientes de nosotras para que pudiéramos terminar la capacitación.