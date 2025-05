Los dólares en el colchón: un análisis de lo que se viene, en Aconcagua Radio

—Hay un montón de detalles que todavía desconocemos, pero el lineamiento de las propuestas de gobierno no empezó realmente ayer, en gran parte empezó con el “IVA simple” hace una semana. Ayer (por el jueves) se presentó “ganancias simple”. Eso simplifica mucho o debería simplificar mucho la carga de los contadores y los contribuyentes. Aunque, por ahí, al principio se hace un poquito de lío, hasta que todos se entiendan cómo pasar un sistema al otro y que los sistemas funcionen este bien. Eso imagino que es un tema de tiempo, nomás. La idea es simplificar el tratamiento de ese IVA de tal manera que te traiga todas las informaciones que la AFP ya tiene, con lo cual avanza mucho el proceso de las declaraciones juradas. La otra parte es la simplificación de la información que hay que brindarle al ARCA por parte de las empresas. Por ejemplo, los gastos en tarjeta de crédito, que no te van a pedir que se informe hasta 50 millones de pesos. No le van a pedir hasta a las tarjetas que informen eso. No le van a pedir al supermercado que esté informando… A veces vos hacías una compra de un millón de pesos y a partir de ahí tenías que declarar. Era al “divino botón”, porque, ¿cuánta evasión puede haber en una compra de supermercado de un millón de pesos? La verdad es que ese tipo de controles que existían, que eran todos controles redundantes, porque en muchas operaciones si vos facturás y te facturan, ya están informadas.