En Aconcagua Radio, la madre del joven asesinado por un tirador serial en el centro porteño: "Cada vez que aparece un arma, aparece el riesgo de muerte"

Martín Appiolaza en Aconcagua Radio: "El mercado no debe ser el que regule el privilegio de portación de armas"

Bouyssede sostuvo que las políticas de control de armas deben ser abordadas desde una perspectiva seria y responsable, sobre todo en un país como la Argentina, “que no es una sociedad armista”. Su hijo, Alfredo, fue asesinado por Martín Ríos, un joven con certificado de legítimo usuario que ya había protagonizado al menos tres ataques armados antes de disparar al azar contra un grupo de jóvenes en Belgrano.

“El problema es que cuando el Estado no se hace cargo de políticas serias de seguridad , algunas personas creen que deben protegerse por sí mismas. Pero eso nos lleva a sociedades del ‘todo vale’, como el Lejano Oeste”, explicó Bouyssede. “Las armas no generan seguridad. Cada vez que aparece un arma, aparece el riesgo de que ocurran muertes”.

La referente también expresó su preocupación por el cambio en el requisito de edad para acceder a una tenencia: “Antes era a partir de los 21 años. Ahora se permite a partir de los 18. ¿Qué mensaje le estamos dando a los jóvenes? Por un lado, queremos protegerlos, y por otro, les decimos que un arma puede ser una herramienta para resolver problemas”.

Armas en casa, femicidios y conflictos cotidianos

La entrevista también abordó el uso de armas en contextos de violencia de género y conflictos cotidianos. “Uno de cada cuatro femicidios en Argentina es cometido con un arma de fuego. Las armas en el ámbito doméstico son un riesgo enorme para las mujeres y para los hijos”, afirmó.

Bouyssede insistió en que la mayoría de las muertes por armas no ocurren en contextos delictivos sino en disputas personales. “Discusión por una medianera, problemas entre vecinos, conflictos que deberían resolverse de otra manera terminan en tragedia cuando hay un arma en la casa”.

Además, remarcó que vivimos en “una sociedad muy iracible”, donde los niveles de impulsividad son altos. “Justamente en ese contexto se están tomando medidas discutibles. No solo se relajan los requisitos, sino que se instala un discurso que promueve la violencia como respuesta”.

Educación, legislación y medios responsables

Frente a este panorama, Bouyssede llamó a insistir con la educación, el reclamo al Estado y la sanción de leyes que refuercen el control: “El programa de entrega voluntaria de armas duerme en el Senado. Nadie lo impulsa. Y es una herramienta clave para sacar armas de circulación”.

También destacó el rol de los medios de comunicación en la concientización: “Cuando los medios informan con claridad, como ustedes lo hacen, ayudan a que la sociedad resista este avance de la supuesta libertad para armarse”.

Finalmente, dejó un mensaje claro: “La seguridad no puede estar en manos de los civiles. No somos Estados Unidos. Nuestra sociedad tiene otra idiosincrasia y otros valores. No podemos aceptar que la solución al problema de la inseguridad sea armarse. Esa es una responsabilidad que le corresponde exclusivamente al Estado”.

