El abogado de Cacho Garay habló con Aconcagua Radio sobre el posible regreso a los escenarios del humorista

Después de dos años de prisión domiciliaria, el humorista Cacho Garay recuperó su libertad y evalúa regresar a los escenarios. Su posible reaparición pública sería el próximo 14 de junio con un show en La Consulta (San Carlos), en el sur mendocino. En diálogo con Aconcagua Radio , el abogado del comediante, Daniel Romero, explicó que “todavía no habría nada concreto, pero sí hay un principio de conversación para empezar a trabajar con la producción”. La posible reaparición de Garay genera controversia: fue detenido en 2023 por causas de abuso sexual y violencia de género, lo que marcó un quiebre en su carrera y su imagen pública.

El abogado también brindó detalles sobre la situación económica del humorista, que atraviesa un presente complejo tras su salida del circuito artístico. “El señor Garay desde que quedó detenido no pudo trabajar nunca más y está recibiendo la PUAM, la pensión universal para adultos mayores, que es el 80% de la mínima”, informó. Además, aclaró que sus ingresos mensuales no superan los $100.000: “Mirá, el único ingreso que tiene no creo que llegue a 100.000 pesos, que es el de Argentores, por la producción de algunos CDs, algunos cassettes, algunos derechos de propiedad que tiene”. En la entrevista también dio detalles sosbre su situación procesal.