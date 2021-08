La historia del “estadio” en honor a Leo Messi en la montaña mendocina que emocionó a Ibai Llanos

El Refugio es el nombre de la casa de fin de semana que Javier Guardiola y su familia tienen en Potrerillos, en el margen norte del lago. Allí se instalan cada vez que pueden, para desconectar un poco de la rutina y la vorágine del día a día. Hace un par de meses, Javier Guardiola -escribano de 59 años- aprovechó uno de los espacios aledaños a su casa en ese sector cordillerano para cumplir el sueño que cualquier futbolero o futbolera tiene de chico o de chica: tener su propia canchita de fútbol.

“Era el corral de un amigo, y como estaba casi en desuso, le pregunté si me dejaba un pedacito para hacer una canchita de fútbol. Desde que uno es niño quiere tener su propia canchita, y los provincianos podemos darnos ese lujo. El sueño estuvo desde siempre, y lo vengo a cumplir de grande”, destaca Guardiola a Los Andes.

Hasta este lunes por la noche, la canchita enclavada entre cerros y en medio de un claro en el que abunda la tierra (como manda el manual del buen potrero) era un espacio como tantos y como venía siendo desde hace dos meses (cuando comenzaron a prepararlo). Sin embargo, el tuit de una de las hijas de Javier en el que presentaba en sociedad el “Estadio Leo Messi” (así lo bautizó Javier) y la repercusión de esta publicación en la red social lo convirtieron en un viral que dio la vuelta al mundo. Y es que el streamer español Ibai Llanos (amigo del propio 10 de la Selección Argentina y quien hoy se ha convertido en uno de los personajes más influyentes en el mundo de las redes y la comunicación) y uno de los encargados de manejar la cuenta de Twitter del PSG en Español reaccionaron y replicaron la publicación de Maca Guardiola. A tal punto de que las fotos y videos en las que la familia muestra su canchita y el homenaje al mejor jugador del mundo en la actualidad alcanzaron decenas de miles de interacciones.

“Mi viejo se mandó un estadio de fútbol en el medio de la montaña (Mendoza, Argentina) y le puso de nombre ‘Estadio Leo Messi’. Necesito que lo vea, por favor. Es el sueño de mi viejo”. Con esta frase y dos fotos de la pintoresca canchita de fútbol ubicada en el sector norte del lago Potrerillos -con dos arcos, las líneas blanca delimitando los límites en la tierra y el cartel con el nombre del 10 argentino-, Maca Guardiola compartió este lunes por la noche en su cuenta de Twitter (@Macaguardiola1) el remoto e inhóspito campo de juego.

Luego del alcance de la publicación en Twitter y de las respuestas de dos personajes influyentes y con llegada directa a Lionel Messi, al escribano Javier Guardiola -el ideólogo y “padre” de esta canchita- se le pone la piel de pollo de solo soñar con que el crack rosarino que llegó recientemente al PSG decida hacerse una escapada de su rutina para conocer “su propio estadio”.

“Uh, sería un sueño. Si (a Messi) le llega la foto y la noticia y quiere venir a conocerla, voy a tener que pintar la cancha. ¡Y arreglar lo que me falta!”, acota entre risas Guardiola, quien no puede creer todavía las repercusiones que ha tenido su humilde homenaje al 10. Sin salirse de ese sueño de que Messi llegue a Potrerillos a practicar algunos tiritos, el escribano hasta ha pensado en algunas ideas para que la propuesta le suene más tentadora a Lionel. “Como soy Guardiola de apellido, le puedo decir incluso que soy primo del Pep Guardiola”, piensa en voz alta (y ríe) y en alusión al actual DT del Manchester City y quien dirigió a Messi en el Barcelona en los mejores años del club culé de su historia. Ni bien termina de hacer pública esta carta que podría jugar, Javier Guardiola aclara que -aunque su padre llegó de Barcelona a Argentina-, no hay ningún parentesco entre el Pep y su rama de los Guardiola. “Es un apellido común allá, por lo visto”, agrega.

Un homenaje “en medio de la nada”

Guardiola destaca que El Refugio, su casa de fin de semana construida en el sector norte del lago Potrerillos, es uno de sus lugares favoritos en el mundo y del que más disfruta con su familia. “Siempre fui futbolero, por lo que apenas vi que podía construir la canchita en el lugar, avancé con la idea sin dudarlo. Hay partes donde hay cerros -por lo que la pelota no se va a ir tan lejos-, pero hay otros que estaban abiertos, y ahí puse alambrado. Fabriqué unos arcos de palo, fuimos emparejando el terreno y así fue tomando forma la cancha”, repasa Javier.

La elección del nombre también le demandó su tiempo. Y más allá de la eterna admiración por Messi, no fue la primera idea que a Guardiola se le cruzó por la cabeza. “Primero pensé en el nombre de accidentes topográficos de la zona, quizás de algún cerro. Después se me vinieron a la cabeza algunos nombres autorreferenciales, pero no me decidía. Pero un día, mientras estábamos viendo la Copa América, un amigo me propuso que le pusiera ‘Estadio Leo Messi’. Y con todo el fenómeno que fue la ida de Leo del Barcelona al PSG y cómo se lo vio a él en todo momento, no lo dudé. Se ve que es un tipo con perfil bajo y carisma, ¡es el fútbol mismo!. Y me sentí muy representado”, sostiene Javier Guardiola.

El Refugio, la casa de fin de semana de los Guardiola en Potrerillos y ubicada al lado de la canchita de fútbol.

Así fue que surgió la idea de homenajear al mejor futbolista del mundo en actividad. “Decidí hacerle un homenaje en secreto, en medio de la nada y entre las montañas. Y quise que esa parte de la ‘nada’ se llame Leo Messi”, acota.

Inauguración oficial

Más allá de la repercusión pública y en las redes del remoto estadio, la inauguración oficial tiene fecha confirmada: será este sábado, con asado incluido, y con un picadito de fútbol íntimo entre Javier y su grupo de amigos, aquellos con los que siempre se junta a jugar.

“Todos tenemos 60 años o más, y sin más partidos de metegol que de fútbol, ¡casi ni nos movemos ni hay mucho roce!”, destaca Javier Guardiola, siempre entre risas.

Futbolero de ley, Javier es hincha fanático de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y su lugar en la cancha -como jugador- siempre fue en el sector medio de la cancha. “De joven me gustaba jugar de 8 o de 10. Pero uno se hace más grande y se va haciendo para atrás, por lo que estoy jugando de 6 o de 2 ahora”, se define con humildad.

Inesperada repercusión

En el primero de los tuits de Maca, la joven mencionó (arrobó) a los reconocidos streamers Ibai y Coscu, además de la cuenta que replica en Twitter las novedades oficiales de Lionel Messi. Ese fue el comienzo de una bola de nieve que no deja de agrandarse.

“Acá el cartel pintado a mano por mi papá. Creo que este homenaje fue mejor que el que le hizo el Barcelona”, contó en Twitter la hija de Javier Guardiola, Maca.

En un segundo tuit incorporado a este hilo, Maca incluyó -además- un video de 18 segundos en el que se ve a dos personas jugando un picadito con la música de Opus como banda sonora. La misma “Life is life” con que se viralizó el video de Diego Armando Maradona haciendo una entrada en calor antes de disputar un encuentro con el Napoli.

Ambas publicaciones de Maca fueron realizadas el lunes por la noche y a primera hora de este martes el primero de los tuits ya contabilizaba más de 2.000 retuits y 30.000 likes. El video, en tanto, superaba las 40.000 reproducciones. Y entre tantas respuestas y reacciones, no faltaron quienes fantasearon con poder jugar un partidito en el lugar.

Las respuestas a este tuit que más se destacaron -y que, justamente, llevaron a que se viralice- fueron las del propio Ibai Llanos (@IbaiLlanos) y de uno de los CM que maneja la cuenta oficial del PSG en Español (@PSG_espanol).

“Dile a tu padre que lo quiero”, respondió Ibai en un comentario que también cosechó decenas de miles de Me Gusta. Mientras que Tomás De Micheli (@demicheli), uno de los encargados de manejar la cuenta de Twitter del Paris Saint-Germain en español también reaccionó ante la emotiva publicación.

“Ve todo, le va a llegar” comentó De Micheli, y citó el tuit de Maca.

La propia Maca subió en ese hilo una fotografía del cartel con el nombre del estadio (“Estadio Leo Messi”) y lo hizo acompañado de una ironía hacia el ex club de Leo, el Barcelona FC. “Acá el cartel pintado a mano por mi papá. Creo que este homenaje fue mejor que el que le hizo el Barcelona”, se explayó.