Instalaron una cancha en la montaña mendocina, la nombraron “Leo Messi” y dio la vuelta al mundo

“Mi viejo se mandó un estadio de fútbol en el medio de la montaña (Mendoza, Argentina) y le puso de nombre ‘Estadio Leo Messi’. Necesito que lo vea, por favor. Es el sueño de mi viejo”. Con esta frase y dos fotos de una pintoresca canchita de fútbol ubicado en el sector norte del lago Potrerillos -con dos arcos, las líneas blanca delimitando los límites en la tierra y el cartel con el nombre del 10 argentino-, Maca Guardiola compartió en su cuenta de Twitter (@Macaguardiola1) el remoto e inhóspito campo de juego. Ese mismo que, a simple vista, evidencia el espíritu de potrero argentino.

El cartel con el nombre de la cancha en la cordillera mendocina.

En el mismo tuit, la joven mencionó a los reconocidos streamers Ibai y Coscu, además de la cuenta que replica en Twitter las novedades oficiales de Lionel Messi. Y ese fue el comienzo de una bola de nieve que no deja de agrandarse.

Mi viejo se mandó un estadio de fútbol en el medio de la montaña (Mendoza, Argentina) y le puso de nombre "Estadio Leo Messi". Necesito que lo vea por favor es el sueño de mi viejo @IbaiLlanos @Martinpdisalvo @Ieomessiok pic.twitter.com/8Eh7uY0akM — Maca (@Macaguardiola1) August 24, 2021

En un segundo tuit incorporado a este hilo, Maca incluyó -además- un video de 18 segundos en el que se ve a dos personas jugando un “picadito” con la música de Opus como banda sonora. La misma “Life is life” con que se viralizó el video de Diego Armando Maradona haciendo una entrada en calor antes de disputar un encuentro con el Napoli.

Repercusiones

Ambas publicaciones de Maca son del lunes por la noche y a primera hora de este martes el primero de los tuits ya contabilizaba más de 1.070 retuits y casi 17.000 likes. El video, en tanto, superaba las 22.000 reproducciones. Y entre tantas respuestas y reacciones, no faltaron quienes fantasearon con poder jugar un partidito en el lugar. Y corroborar si, efectivamente, en la altura la pelota no dobla (como dijo el ex DT de la Selección Argentina, Daniel Passarella).

No obstante, las respuestas a este tuit que más se destacan -y que, justamente, llevaron a que se viralice- son las del propio Ibai Llanos (@IbaiLlanos) y de uno de los CM que maneja la cuenta oficial del PSG en Español (@PSG_espanol).

dile a tu padre que le quiero — Ibai (@IbaiLlanos) August 24, 2021

“Dile a tu padre que lo quiero”, respondió Ibai en un comentario que también cosechó decenas de miles de Me Gusta. Mientras que Tomás De Micheli (@demicheli), uno de los encargados de manejar la cuenta de Twitter del Paris Saint-Germain en español también reaccionó ante la emotiva publicación.

Ve todo, le va a llegar. 🔟🙌🏽 https://t.co/y365ZLcI1H — Tomás De Micheli (@demicheli) August 24, 2021

“Ve todo, le va a llegar” comentó De Micheli, y citó el tuit de Maca.

La propia Maca subió hasta una fotografía del cartel con el nombre del estadio y lo hizo acompañado de una ironía hacia el ex club de Lio, el Barcelona FC. “Acá el cartel pintado a mano por mi papá. Creo que este homenaje fue mejor que el que le hizo el Barcelona”, se explayó.