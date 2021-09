La Fiesta de la Vendimia 2022 será el 5 de marzo y vuelve al Teatro Griego: ¿Habrá otra película?

La Fiesta Nacional de la Vendimia regresará a su escenario histórico, el teatro griego Frank Romero Day, en su edición 2022. Además, desde el Ministerio de Turismo y Cultura ya confirmaron la fecha para la fiesta máxima de los mendocinos: será el sábado 5 de marzo del año próximo. Sin embargo, en esta edición no habrá un especial audiovisual de características similares al que se produjo en la Fiesta pasada, aunque sí se intentará mejorar el producto para su transmisión en vivo.

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendmia 2020 en el Teatro Griego Frank Romero Day

En cuanto a la cantidad de asistentes que se permitirán y a la presencia o no de las tradicionales noches de repeticiones, por el momento no hay precisiones. Pero todo se irá puliendo en la medida en que se acerque la fecha y, por supuesto, dependiendo de la situación epidemiológica y de la evolución de la pandemia de coronavirus.

“La idea es mantenerla en su fecha original, que es el primer fin de semana de marzo. Así se hizo en 2021 también, respetando esa tradición. Nuestra intención para la Fiesta de la Vendimia 2022 es ir camino a que sea presencial. Seguramente va a tener características distintas, tanto en el número de asistentes como en la puesta. Pero eso se resolverá de acuerdo a lo que la situación sanitaria se permita. Ahora estamos trabajando con la cantidad de artistas en forma simultánea, los ensayos, burbujas y otros aspectos”, confirmó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri.

El Teatro Griego volverá a cobijar a la Fiesta de la Vendimia.

De esta manera, luego de una atípica -e histórica- edición de Vendimia 2021 y en el que la Fiesta se convirtió en la realización de un especial 100% audiovisual, rodado en las principales locaciones mendocinas y que se estrenó en forma simultánea en distintos puntos de la provincia, la Fiesta de la Vendimia 2022 recuperará su calidad de presencial y en vivo.

En cuanto al aforo, destacó que es pronto para hablar de números; aunque indicó que las pruebas que se harán en los próximos días relacionadas con el regreso del público a los partidos de fútbol serán un buen indicador para medir esta alternativa.

Sin película

La Vendimia 2021 se convirtió en histórica por distintos componentes. Primero, porque la pandemia de Covid-19 forzó a que no se pudiera celebrar de forma presencial y con sus principales características tradicionales, incluyendo la locación en el Frank Romero Day y la elección de reinas (no hubo elección este año). Pero, además, porque la clásica ceremonia y acto central mutaron a una película capitular, pensada y rodada exclusivamente para el formato audiovisual (en las locaciones más emblemáticas de Mendoza) y que fue estrenada en simultáneo en distintos puntos vendimia -con cuidadosos protocolos que marcaron la capacidad en estos sitios-.

La Vendimia 2021 mutó a un especial audiovisual y no tuvo puesta en escena en vivo.

Y aunque la intención del Gobierno es lograr que lo audiovisual pueda incorporarse a la larga a la Fiesta de la Vendimia, Juri confirmó que para la edición 2022 no habrá una película similar a la que se estrenó en 2021. “En esta edición no se va a hacer una fiesta y, en simultáneo, una película como el año pasado. Esto no quita que se pueda comenzar a trabajar en un producto audiovisual específico de Vendimia. Lo que sí se va a hacer este año es mejorar la transmisión televisiva de la Fiesta, y para ello se va a incluir en las bases un coordinador audiovisual. Para tener un producto pensado tanto para el público en vivo como para quien lo vea en la televisión”, destacó Juri.

La película de Vendimia fue emitida en distintos puntos y hasta en los cines este año.

La funcionaria, además, ejemplificó con lo que ocurrió en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Tokio. “Fue una ceremonia pensada para quienes la vieron por la tele, principalmente. Entonces, la intención para la próxima Vendimia es que la gente pueda disfrutar de verlo en la televisión también”, destacó Juri.