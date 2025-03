La "fiebre" del capibara conquista Mendoza: peluches, mochilas y una canción viral invaden las aulas

Agendas, lápices, marcadores, llaveros, llaveritos, mochilas y peluches . Mucho peluche. Algunos con luces, otros que “respiran” e, incluso, hasta sacuden su colita cuando se la jala con una tira elástica. Parece que los capibara -también llamados carpinchos - conocidos por su carácter manso y amigable, se convirtieron en una verdadera tendencia en las redes sociales desde fines del año pasado. Y, con el nuevo ciclo lectivo, los más chicos (y los no tanto) llevaron al colegio su fascinación por estos animalitos.

El nuevo fenómeno, del que Mendoza no escapa, comenzó con la película animada Flow , dirigida por el letón Gints Zilbalodis, y que llegó a los cines a fines de agosto del año pasado. El film obtuvo varios premios y fue todo un éxito de taquilla en México, en donde el capibara se convirtió en el gran protagonista de la historia infantil.

Luego llegaron los memes del roedor en redes como TikTok y diversos videos se hicieron virales mostrando imágenes del tierno animalito con una melodía casi hipnótica y cuya única palabra que se escucha sin descanso es… ¿cuál si no?: “capibara”.

El impacto no quedó solo en Internet. Todo tipo de productos comenzaron a surgir en el mercado con la imagen del carpincho, respondiendo a la creciente demanda de los fanáticos de la película y del personaje viralizado.

Marcelo es papá de un preadolescente. Si bien su hijo no le pide comprar un capibara, se enteró del furor buscándolo en la escuela o caminando por el centro, que es su “barrio”. “Veo en los comercios, en los colegios que es un fenómeno. Muchos están usando mochilitas y peluches. Incluso en la escuela de mi hijo hay una señora que vende en la puerta ´carpinchitos´ para ponerse en la cabeza, que son más tiernos y más bonitos que los patitos que fueron moda hace un tiempo. Tengo un comercio al lado de casa que vende de todo y ahora tiene la vidriera llena de carpinchos”, asegura.

De hecho, en la juguetería Juguekids, ubicada en el microcentro mendocino, señalan que desde fines del año pasado el peluche del roedor viene siendo “un boom” en ventas y que, en el último tiempo, lo que más se llevan los chicos son la lapicera y la pulsera con la carita de la caricatura.

Pablo, papá de una niña que va a tercer grado, señala que desde hace un tiempo su hija menciona a este personaje constantemente en casa. “Ella lo ha empezado a ver en algún lado y calculo que ha sido influencia de los primos, que están más en contacto con las cosas que van surgiendo como moda. Recién ayer me enteré qué son los capibaras”, dice, aún desconcertado por el fenómeno.

De hecho, hay colegios en donde este carpincho de gran tamaño está presente hasta en las paredes de las aulas del nivel primario. En quinto grado de un colegio privado de Guaymallén son varios los alumnos que llevan sus peluches, sus cartucheras y hasta carátulas con la imagen del capibara, o coleccionan stickers del simpático animal. La repetitiva canción, con solo un minuto de duración y sin grandes desafíos linguísticos, también se hizo tan popular como el personaje y hoy se mezcla en los recreos de la escuela entre los muñecos y las risas de los más pequeños.

Sol Barbero, mamá de una niña de 6 años cuenta su experiencia, aún atónita por la nueva moda: “Es todo un suceso. Juliana me pide la goma del capibara y me pide que le busque dibujos de capibara en internet para copiar, dibujar y pintar. De hecho, este año, la seño de primer grado les imprimió las carátulas con el dibujo de un capibara. Hay peluches, llaveros, en fin. No tengo idea de la movida. Solo sé que los niños lo están consumiendo un montón y, por lo menos, es algo sano”.

El comercio que modificó su rubro gracias al capibara

Para Jazmín Rosso Caratti, dueña del mix de compras Infinito, los capibaras hoy son una “verdadera tendencia”, al punto tal, que su negocio en San Rafael tuvo que modificar el rubro y agregar peluches y objetos del carpincho para vender al público infantil, debido a un curioso incidente: “Al principio vendíamos mate y accesorios. Cuando viajo a Buenos Aires a comprar mercadería veo un peluche del capibara, me encantó y me lo llevé como mascota del local. estaba de adorno y cuando entraban niños querían el capibara. No paraban de pedírmelo, finalmente se lo vendimos a una mamá que insistió mucho y nos quedamos sin la ´mascotita´ de nuestro local”, cuenta la dueña del negocio.

Carpincho capibara La "fiebre" del capibara conquista Mendoza: peluches, mochilas y juguetes son los más pedidos por los chicos. Marcelo Rolland / Los Andes

Jazmín señala que en septiembre del año pasado no era fácil conseguir estos modelos en Mendoza y que comenzó a traerlos desde Buenos Aires. “Apenas los exhibía, se vendían. así que ya empezamos a traer bolsones de 30 o 40 capibaras en todas sus formas y tamaños. Ya pasaron varios meses y seguimos vendiendo peluches a full y todo tipo de objetos con la imagen del capibara”, agrega la comerciante sanrafaelina hoy vende un promedio de 30 peluches por semana a no menos de $ 20 mil cada uno.

En el mercado argentino, los productos con la imagen del popular capibara han alcanzado altos niveles de demanda. Los peluches, que se encuentran en diversas versiones, tienen precios que rondan los $22.990.

Por otro lado, los accesorios escolares, como lápices, gomas de borrar y mochilas, también adoptaron la figura del carpincho. Las lapiceras con su imagen se venden por alrededor de $4.900, mientras que un set completo de útiles escolares, que incluye mochila y otros artículos, puede llegar a costar hasta $59.399 en algunas tiendas en línea, con descuentos que oscilan entre el 5% y el 21%. Estos productos ganaron terreno en plataformas como Mercado Libre, donde los fanáticos del personaje continúan sumando artículos de merchandising a sus colecciones.

Sólo para fanáticos: México tuvo su Capibara Fest 2025

La capibaramanía llegó a situaciones impensadas. Resulta que mexicanos fanáticos (y rápidos de reflejo) del parsimonioso roedor organizaron este año el Capibara Fest 2025, que se realizó del 28 de enero al 2 de febrero, en el Gato Gazzu Cat Café, en Ciudad de México, y contó con alta repercusión en las redes sociales.

El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para el rescate y cuidado de gatitos en situación de calle. La propuesta proponía unir a los amantes del roedor de la película Flow, comer rico, divertirse con juegos y ser solidario con el mundo animal. Así, hubo diversas actividades, incluyendo un menú temático inspirado en capibaras, talleres creativos y una rifa.

El festival tuvo tanta repercusión que los organizadores no descartan la posibilidad de una próxima edición. Se verá, entonces, si la reciente fama del viejo carpincho resiste su popularidad o un nuevo personaje logre sacarlo, en breve, de su efímero trono.