La familia de Williams Alexander Tapón habló sobre las razones detrás del fatal desenlace.

La familia de Williams Alexander Tapón, el joven futbolista amateur que se quitó la vida cerca de las vías del tren en Avellaneda, habló con los medios para contar las angustias y temores que atravesaba el joven en los días previos a su fallecimiento.

El joven de 24 años, oriundo de la localidad de Gerli, estaba por ser detenido por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”. Horas antes de su trágica muerte, había declarado ante la Justicia y manifestado su arrepentimiento por sus acciones.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

La familia reveló que Williams “tenía miedo de ir a la cárcel y que sus hijos lo vieran detrás de una reja”. “Estaba arrepentido. Él no era una persona violenta. Tenía miedo de ser denunciado. Tenía 24 años, le gustaba salir, divertirse. Prefirió que sus hijos no lo vean atrás de una reja. Él tenía miedo de ir preso”, señaló Priscila, hermana del joven.

Además, señaló que el joven estaba sumamente angustiado por la muerte reciente de su madre. En el día del velorio, él no pudo estar presente debido a sus compromisos laborales, y esa situación le generaba un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento. “Él todavía se echaba la culpa de haber ido a trabajar y no llegar al velorio de su mamá. Él todavía la extrañaba mucho y se arrepentía de no haber estado para despedirla. Me decía: ‘yo no llegué, yo no fui, no tendría que haber ido a trabajar’”, compartió su esposa Agustina.

Los dramáticos audios que grabó Williams:

En medio del dolor de su familia, la hermana de Williams dialogó esta madrugada con Crónica TV y compartió audios de WhatsApp que el futbolista amateur mandó minutos antes de tomar tan drástica decisión.

Las frases de Tapón fueron los siguientes:

- “Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo”

- “No puedo más. No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo”

- “Te lo juro que hasta acá llegué”

- “Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”.

