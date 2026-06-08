Escándalo: insultos, empujones y trompadas entre taxistas y choferes de app en Mar del Plata

Una reunión convocada para discutir el futuro de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata terminó en un escándalo. En los videos registrados un grupo de taxistas, remiseros y choferes de apps tuvieron una intensa pelea que obligó a suspender el encuentro, en medio de insultos, empujones y golpes.

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Los incidentes comenzaron cuando la Comisión de Movilidad Urbana llevaba apenas unos 20 minutos de debate. La discusión buscaba avanzar sobre el funcionamiento de servicios como Uber y Cabify, que continúan operando en la ciudad pese a una ordenanza municipal que prohíbe su actividad.

La tensión fue creciendo mientras exponían representantes de los distintos sectores involucrados. El primero en tomar la palabra fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que nuclea a choferes de aplicaciones.

Choferes de taxi y de remises que se habían ubicado en un sector aledaño a las bancas de los ediles comenzaron a hostigar al orador, primero con gritos y luego con insultos que de inmediato pasaron a la vía de los golpes.

La violencia se desató luego de que Setzes afirmó que la actividad de las plataformas “no es ilegal”, ante lo cual taxistas y remiseros lo increparon a gritos recordándole que las aplicaciones se encuentran prohibidas por una ordenanza municipal.

Embed PIÑAS ENTRE UBER Y TAXISTAS



En el Concejo Deliberante de General Pueyerredón todo terminó en una batalla campal entre las dos partes.pic.twitter.com/ritol7sVV1 — bardeonews (@bardeonews) June 8, 2026

“La actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina”, alcanzó a continuar Setzes antes de ser silbado, abucheado e insultado desde la barra.

Segundos después muchos choferes invadieron el centro del recinto y comenzaron los empujones y las agresiones verbales, que de inmediato pasaron a los golpes entre taxistas y remiseros, por un lado, y conductores de aplicaciones por el otro.

La violencia se extendió durante varios minutos y dejó de limitarse a la zona de las barras para trasladarse al sector donde se sitúan las bancas de los ediles, algunas de las cuales sufrieron parte de la violencia del momento, que quedó reflejada en la transmisión en vivo del Concejo Deliberante.