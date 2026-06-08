8 de junio de 2026 - 17:50

Escándalo: insultos, empujones y trompadas entre taxistas y choferes de app en Mar del Plata

El debate de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante llevaba tan solo 20 minutos cuando comenzaron los incidentes.

Taxistas y remiseros se pelearon con choferes de aplicaciones en Mar del Plata.&nbsp; &nbsp;

Taxistas y remiseros se pelearon con choferes de aplicaciones en Mar del Plata. 

 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una reunión convocada para discutir el futuro de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata terminó en un escándalo. En los videos registrados un grupo de taxistas, remiseros y choferes de apps tuvieron una intensa pelea que obligó a suspender el encuentro, en medio de insultos, empujones y golpes.

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Los incidentes comenzaron cuando la Comisión de Movilidad Urbana llevaba apenas unos 20 minutos de debate. La discusión buscaba avanzar sobre el funcionamiento de servicios como Uber y Cabify, que continúan operando en la ciudad pese a una ordenanza municipal que prohíbe su actividad.

Video: empujones y golpes entre taxistas y choferes de apps

La tensión fue creciendo mientras exponían representantes de los distintos sectores involucrados. El primero en tomar la palabra fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que nuclea a choferes de aplicaciones.

Choferes de taxi y de remises que se habían ubicado en un sector aledaño a las bancas de los ediles comenzaron a hostigar al orador, primero con gritos y luego con insultos que de inmediato pasaron a la vía de los golpes.

La violencia se desató luego de que Setzes afirmó que la actividad de las plataformas “no es ilegal”, ante lo cual taxistas y remiseros lo increparon a gritos recordándole que las aplicaciones se encuentran prohibidas por una ordenanza municipal.

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“La actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina”, alcanzó a continuar Setzes antes de ser silbado, abucheado e insultado desde la barra.

Segundos después muchos choferes invadieron el centro del recinto y comenzaron los empujones y las agresiones verbales, que de inmediato pasaron a los golpes entre taxistas y remiseros, por un lado, y conductores de aplicaciones por el otro.

La violencia se extendió durante varios minutos y dejó de limitarse a la zona de las barras para trasladarse al sector donde se sitúan las bancas de los ediles, algunas de las cuales sufrieron parte de la violencia del momento, que quedó reflejada en la transmisión en vivo del Concejo Deliberante.

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