En el preciso instante en que comenzó a salir humo , la conectividad de los teléfonos celulares se perdió , por lo que, durante varios minutos -e, incluso hasta una hora después- la multitud quedó incomunicada con el mundo exterior al Vaticano . Al menos así lo describió Franco , quien desde el miércoles 7 de mayo , momento en que comenzó el Cónclave , estuvo apostado en la Plaza San Pedro , yendo y viniendo, interactuando con turistas (religiosos y no tanto) de todo el mundo.

Entre la sorpresa y la emoción

Luego de que el miércoles a las 21:45 (hora de Italia, 16:45 en Argentina) y tras la jornada inicial del Cónclave, se elevara al cielo el humo negro, durante la mañana del jueves, a las 11:50 (6:50 hora argentina) volvió a verse esta fumata en la icónica chimenea. Esto significaba que, al menos durante las primeras dos votaciones no había consenso entre los 133 cardenales que participaban de la elección y, por ende, todavía no había sido designado el nuevo pontífice.

Franco mendocino Vaticano 6.jfif Habemus Papam y la emoción de un mendocino en la euforia de Plaza San Pedro: "La gente saltaba y se abrazaba". Foto: Gentileza Franco Framdlich

Una tercera fumata negra se vio en el cielo durante la mañana de este jueves, pero la cuarta fue la vencida. Y en horas de la tarde italiana (mediodía argentino), durante la cuarta votación, hubo consenso. La elección de Prevost demandó la misma cantidad de elecciones que la de Ratzinger antes de convertirse en Benedicto XVI.

"Ya eran las 17:30 y, como no habían novedades y no salía fumata, ya creíamos que no íbamos a tener Papa hoy. Pero, de repente, empezamos a ver un drone dando vueltas cerca de la chimenea, y -de la nada- se vio un helicóptero distinto sobrevolando la plaza. ¡Era obvio que algo estaba pasando!", reconstruyó Franco, aún con la emoción en su voz.

De a poco la gente se fue alborotando de nuevo, y al posar la mirada en el tejado de la chimenea más famosa del mundo, vieron cómo un grupo de gaviotas merodeaba caminando por el techo. Incluso, hasta vitoreaban a la gaviota más pequeña, que daba vueltas y vueltas -caminando- por el tubo metálico.

Esa misma gaviota fue la primera en sentir en su cuerpo y en sus plumas el humo blanco cuando fue expulsado por la chimenea. Y, prácticamente en el acto, llegaron los gritos, los festejos y la emoción de la multitud en la Plaza San Pedro.

Una tensa calma en la previa

Desde el miércoles, los ojos del mundo entero estaban posados en el Vaticano, más precisamente en la Capilla Sixtina -donde tenía lugar el Cónclave- y en la icónica chimenea. La designación del Papa 267 era inminente.

A diferencia del miércoles, este jueves hubo más gente en el Vaticano desde bien temprano. Y es que la segunda jornada del Cónclave transcurrió de forma más ágil y expedita, comparada con la inicial. Mientras que el miércoles 7 de mayo la primera fumata se conoció cinco horas después de haberse iniciado el Cónclave, esta mañana la primera manifestación pública fue inmediata.

"La espera del miércoles, fue más larga y la fumata salió recién a las nueve y pico de la noche, mientras que la gente estaba en la plaza desde temprano. Esto fue porque, antes de que los cardenales quedasen encerrados en la Capilla Sixtina votando, se siguió todo el protocolo. Primero hubo una misa, después se alistaron, se hizo todo el protocolo de ingreso, el juramento y cada cardenal se posicionó en su lugar", resume Franco.

Fue todo este procedimiento previo al Cónclave, y que fue transmitido en vivo en las seis pantallas gigantes dispuestas en las afueras y alrededor de la Plaza San Pedro, lo que llevó a que la primera votación se estirara hasta entrada la noche romana.

En cambio, la acción de este jueves comenzó, como quien dice, siguiendo el lema: "palo y a la bolsa". Ya sin tantos protocolos previos, los cardenales celebraron una misa al comienzo del día y directamente procedieron a votar. Si se estima un minuto de duración por cada voto -en promedio-, y se tiene en cuenta que son 133 los participantes, la duración promedio del acto eleccionario se extiende a dos horas y diez minutos. Así transcurrieron las tres votaciones de este jueves, con dos fumatas negras más (que se sumaron a la del miércoles) y la definitiva, la blanca que anunciaba al nuevo Papa y sucesor del argentino Francisco.

"Se sentía la emoción en el ambiente, la gente gritaba, se divertía, hacía chistes. Estaban mirando todo el tiempo las pantallas gigantes, sacándose fotos con la chimenea de fondo. Hubo un lindo clima desde el comienzo, y no solo en lo meteorológico", agregó Franco al describir cómo se vivió la previa.

En la medida en que avanzaba el reloj y se aproximaba a las 18 (13 en Argentina), la plaza se fue llenando más y más. Congregaciones religiosas de todos los rincones del mundo que se abrazaban y cantaban para paliar la ansiedad, fieles solitarios y más silenciosos que -literalmente- llevaban la procesión y las oraciones por dentro; todos aguardaban el momento (con)clave.

Las argentinas que no quisieron perderse el Cónclave

Sabrina, su marido y sus dos hijas son de Argentina y hace seis meses se mudaron a Italia. Sabrina y Amelia, una de sus hijas, estuvieron entre la multitud que este jueves se acercó a Plaza San Pedro.

"Con mi marido nos casamos por iglesia porque somos católicos, pero no somos, digamos, fanáticos ni practicantes. De hecho, las chicas no están ni bautizadas. Pero desde que se murió el Papa Francisco sentimos una cierta movilización, y decidimos venir al Cónclave. Vinimos exclusivamente para ver si tenemos suerte de coincidir con la fumata, y ver cómo se vive la elección de este próximo Papa", relató Sabrina en la previa a la elección.

Franco mendocino Vaticano 5.jfif Sabrina y Amelia, dos argentinas que vivieron la elección del Papa desde Plaza San Pedro. Foto: Gentileza Franco Framdlich

Religiosos de todo el mundo

Alex (30) es mexicano y es seminarista en el Colegio de los Legionarios de Cristo (Roma), Junto a sus compañeros y otros miembros que ya han sido ordenados sacerdotes, también montaron una vigilia en la Plaza San Pedro mientras aguardaban la resolución de los 133 cardenales.

"El Papa Francisco, sin dudas, nos dejó muchísimo. A mí, personalmente, me me animó a seguir esta vocación que estoy siguiendo. Ahora el sucesor de Francisco está por llegar, no sabemos quién es, Dios lo sabe. Y hay que encomendarlo", resumió el joven religioso.

Ya con el anuncio de León XIV como Papa, un grupo de monjas peruanas no logró -ni tampoco intentó- ocultar su emoción. Y es que, desde 2015, el estadounidense Robert Prevost tiene nacionalidad peruana desde 2015. En la alegría de las religiosas posando con la bandera de Perú quedó de manifiesto el orgullo y la felicidad.