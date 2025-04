"Se lo está velando a cajón abierto y se lo ve más chiquito y desinflado que en los últimos meses. Fue muy emocionante ese momento, entré en silencio , me acerqué, me despedí a mi manera y me fui. Hay mucha gente que sale y vuelve a hacer la fila para volver a verlo y que hasta se saca selfies y filma videos . Para mí eso ya es mucho, porque no deja de ser una persona que ha fallecido y a quien se está despidiendo", aclara el mendocino.

Una particularidad en la vida de Franco es que, en tres misas distintas celebradas en el Vaticano y con la presencia de Francisco y otros cardenales, él fue seleccionado para hacer una de las tantas lecturas en español.

Franco mendocino despidiendo al papa Francisco 7.jfif Es mendocino, leyó en tres misas en el Vaticano frente al Papa Francisco e hizo 4 horas de fila para despedirlo. Foto: Gentileza Franco David Framdlich

"Dos de esas misas fueron recientes, el 8 de diciembre y el 6 de enero. Tuve la oportunidad de ver al papa Francisco tres veces en los últimos meses, teniéndolo a 10 metros, y tristemente he visto cómo se iba deteriorando. Es cierto que su cabeza estaba perfecta, pero era una persona de 88 años", resume Framdlich, quien agrega que esas lecturas y aportes en las misas fueron como parte de una pasión que ha comenzado a descubrir: la comunicación, el periodismo y la locución.

Adiós al papa Francisco: todos los ojos en Roma

Los tres kilómetros que separan la casa de Franco de la Plaza San Pedro (corazón del Vaticano) son parte de una rutina con la que ya se ha familiarizado el mendocino. Sin llegar a ser un religioso fanático, siempre mantuvo un vínculo especial con la fe.

"En Mendoza trabajé para los Jesuitas durante tres años y aquí en Italia he tenido la posibilidad de hablar en público delante del Papa en la Basílica San Pedro. Pero creo que que soy simplemente un creyente", se define a sí mismo.

Franco mendocino despidiendo al papa Francisco 6.jfif Es mendocino, leyó en tres misas en el Vaticano frente al Papa Francisco e hizo 4 horas de fila para despedirlo. Foto: Gentileza Franco David Framdlich

El lunes, cuando se confirmó la muerte del Sumo Pontífice, el mendocino estaba comenzando a disfrutar de unos días de licencia que se había tomado en su trabajo. Mate mediante, estaba ordenando algunas cosas cuando los noticieros confirmaban oficialmente el fallecimiento de Francisco. Entonces decidió volver a completar esos tres kilómetros, aunque no como un día cualquiera. Porque sabía que ese día quedaría en la historia universal.

"Pensaba que Francisco podía dejarnos en cualquier momento, porque, más allá de ser el Papa, era una persona de 88 años, con ciertas dificultades para moverse y con algunos problemitas de salud. Y aunque era consciente de todo esto, la noticia fue impactante. El día anterior, Domingo de Pascuas, se lo había visto en la Plaza San Pedro, un poco achacado quizás. Pero creo que nadie pensó en ese momento que estábamos a pocas horas de su fallecimiento", reflexiona.

En Italia, el lunes posterior a la Pascua es feriado también. Por lo que, según reconstruye el mendocino, no había mucho movimiento en la zona de Plaza San Pedro, más allá de la siempre activa y multitudinaria actividad del turismo. Por fuera de este movimiento atípico de feriado, el propio Framdlich reconoce que se empezaba a evidenciar ese lunes que todo sería distinto, que el mundo comenzaba a cambiar.

Franco mendocino despidiendo al papa Francisco 5.jfif Es mendocino, leyó en tres misas en el Vaticano frente al Papa Francisco e hizo 4 horas de fila para despedirlo. Foto: Gentileza Franco David Framdlich

"El turismo siempre mueve gente. Y el horario de visita de la Basílica San Pedro es de 7 a 19, mientras que cerca de las 10 confirmaron la noticia de la muerte de Francisco. Entonces, mucha gente que estaba haciendo turismo acá se enteró en el lugar de la noticia, fue algo conmovedor", agrega el mendocino, quien acota que Roma ya se estaba preparando para recibir a esta altura del año más gente que de costumbre y a raíz de los preparativos para la celebración del Jubileo.

El último adiós

El momento en que Franco estuvo a metros del féretro del papa Francisco será inolvidable.

"Lo primero que se me pasó por la cabeza fue pensar en cómo no iba a ir a despedir a un papa. De hecho, hubiese ido lo mismo si no hubiese sido Francisco, solamente por el hecho de que estaba cerca y me parece un evento único. ¡Cómo no ir a despedir a una persona tan importante, querida y trascendental! Pero, puntualmente, ¡cómo no ir a despedir a nuestro querido papa Francisco! Al Papa argentino, al que le gustaba tomar mates y ver fútbol", reflexiona en voz alta Franco.

Todos los caminos conducen a Roma

Fieles de todo el mundo están llegando a la capital italiana, teniendo en cuenta que el Vaticano es una ciudad estado ubicada en el centro de Roma y que se extiende a lo largo y ancho de apenas 44 hectáreas. Claro que la Santa Sede.

Tras confirmarse la muerte el lunes, ya el martes el cuerpo del Papa permaneció en el interior de la residencia Santa Marta, lugar donde él vivía. El ingreso a este sitio quedó exclusivamente limitado para empleados del Vaticano.

Ya a partir del miércoles 23 de abril, el cuerpo de Francisco fue ubicado a los pies del altar de la Basílica San Pedro, donde permanecerá hasta el viernes. Allí es donde se está exhibiendo al público y los fieles que llegan para darle el último adiós.

Franco mendocino despidiendo al papa Francisco 4.jfif Es mendocino, leyó en tres misas en el Vaticano frente al Papa Francisco e hizo 4 horas de fila para despedirlo. Foto: Gentileza Franco David Framdlich

"Hay tres entradas para los visitantes: el ingreso principal al Vaticano por la 'Via della Conciliazione', la Puerta Santa Ana -que es una entrada lateral situada a la derecha de la basílica- y el Ingreso desde 'Via Cavalleggeri', una entrada lateral que, mirando a la basílica de frente, se encuentra a la izquierda. Las filas para ingresar se forman en las inmediaciones de estos tres posibles ingresos y actualmente tienen una extensión de entre 400 y 500 metros, que equivale a una espera de entre tres y cuatro horas", resume Franco.

La seguridad también se ha reforzado en el Vaticano y ante el aluvión de visitantes. En la Plaza San Pedro, antes de cualquiera de los tres ingresos a la Santa Sede, se han dispuesto detectores de metales y es allí donde se hace el "cuello de botella" que extiende la espera para ingresar.

Miembros de la Policía italiana, de Carabinieri, de la Policía del Vaticano y de la Guardia Suiza -dispuestos permanentemente alrededor del cuerpo del papa Francisco- están dispuestos en la zona. A ellos se suman voluntarios, bomberos y hasta operarios de la empresa que tiene a su cargo la limpieza de la ciudad.

Así será el velorio del papa Francisco

El sábado 26 de abril a las 10 hora italiana -5 am en Argentina- tendrá lugar el sepelio del papa Francisco. Será algo muy simple, como el propio Jorge Bergoglio dejó escrito antes de pasar a la inmortalidad. Y tendrá lugar en la basílica Santa María la Mayor.

Franco mendocino despidiendo al papa Francisco 3.jfif

"Ya se ven muchas pantallas gigantes en la zona para lo que será la transmisión en vivo y Roma va a estar más blindada que nunca si se tiene en cuenta que vendrán jefes de Estado de todo el mundo", resume Franco Framdlich, quien también estará presente para el último adiós.

Según el mendocino, entre tanto dolor y tristeza por la muerte de Francisco, se respira un aire de emoción y gratitud eterna entre la multitud. Carteles con la leyenda 'Ciao Papa!' son postales muy comunes en las inmediaciones del Vaticano, sitio al que están llegando ciudadanos de todo el mundo.

"Hay mucha gente que lo vio el domingo en el Papamóvil sin saber que era la última vez. Hay muchas personas que han venido solamente para darle el último adiós al Papa, y también hay personas que llegan para ser testigos del Cónclave, que empezará en unos días. Y también personas que estaban de viaje en Roma justo para la ocasión", concluye el mendocino.