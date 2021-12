La dura carta del papá del nene asesinado a golpes por la madre y su novio: “Que no sea un olvidado más”

A pocas semanas de los crímenes de los nenes Lucio Dupuy (5) y Salomón Antivil (2), el asesinato del pequeño Emiliano Messa (2) conmocionó días atrás a Villa María (Córdoba) y a todo el país. Por el caso están detenidos la madre, Ana Yael Piedra (28), y su novio, Jonathan Fernández (26), mientras que el papá biológico -que pedía un nuevo régimen de visitas- reclama justicia.

José Messa se presentó esta semana junto a su abogada como querellante particular frente al fiscal René Bosio de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno -que está a cargo del caso- y prestó declaración testimonial por más de dos horas.

A través de Facebook, el hombre compartió una conmovedora carta sobre lo ocurrido. “Pensar hoy, que Emiliano no está conmigo, todo lo que me pierdo y perderé de verle hacer como padre eso me desgarra en vida”, dijo.

“Quiero comentarles que hoy, lunes 27 de diciembre de 2021, me he presentado como querellante particular para que, junto a la fiscalía que interviene, podamos lograr recolectar la mayor cantidad de prueba posible a fin de que en su momento se apliquen a quienes han cometido este hecho monstruoso, una verdadera condena ejemplar”, afirmó Messa.

La carta de José Messa, el papá biológico de Emiliano. El nene de 2 años fue asesinado a golpes. / Facebook

“También para hacer saber que nos oponemos y nos opondremos a todo pedido de levantamiento de prisión preventiva”, aclaró.

El padre del nene asesinado pidió justicia y extendió su reclamo a otros casos de maltrato infantil en el país.

“Hoy solo pido justicia por mi hijo, Emiliano, para que no sea un olvidado más. Hoy pido no solo por él, pido por todos los y las niñas indefensos/as, despojados de todos sus derechos, asesinados en manos de personas bestiales, atroces e inhumanas. También para que el sistema llegue a tiempo, y no tengamos que lamentar un niñito o niñita menos”, advirtió.

La mamá de Emiliano Messa, Ana Yael Piedra, y su novio, Jonathan Marcelo Fernández, están detenidos por el asesinato. / Gentileza

“A pesar del gran dolor que me ha causado solo hoy puedo agradecerte por el amor que me diste en tu apenas dos añitos, y saber con la certeza de que este no es un adiós... Es un ‘hasta que nos volvamos a ver’”, agregó José Messa.

Según trascendió, los padres de Emiliano estaban separados desde agosto pasado y el martes 21, el mismo día que Emiliano ingresó al hospital, se había emitido la demanda de divorcio unilateral en la que el padre del chico solicitaba a la madre un nuevo régimen de visitas.

El crimen de Emiliano Messa, el nene golpeado por su madre y el novio

El episodio sucedió el martes 21 de diciembre en la zona de Villa Nueva, en la ciudad cordobesa de Villa María. El niño de 2 años fue llevado por su madre y el novio al hospital local con convulsiones y una lesión cerebral grave. Debido al cuadro de salud, el chico fue derivado al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, en la capital de Córdoba. En ningún momento, los médicos creyeron posible que se tratara de un accidente doméstico.

Fue entonces cuando un familiar no directo del menor radicó una denuncia por maltratos en la Unidad Judicial de Villa María, lo que dio inicio a una investigación. En paralelo llegó la noticia más triste: Emiliano había fallecido producto de las lesiones.

Emiliano Messa, el nene de 2 años ultimado a golpes por la madre y su novio en Villa María, Córdoba. / Gentileza

Por su parte, Ana Yael Piedra (28) y Jonathan Marcelo Fernández (26) quedaron detenidos en un centro penitenciario.

Según un informe elaborado por la Unidad Interdisciplinaria de Atención a la Violencia Infantil del hospital de Villa María, los cuidadores de Emiliano dieron “un relato inverosímil y discordante”. Ese documento señalaba además que el maltrato fue “físico” y “grave” y que el pequeño sufrió un “traumatismo encefálico abusivo”.