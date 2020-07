Video: la didáctica explicación de una médica argentina sobre la vacuna de Oxford contra la Covid-19

Marta Cohen es una patóloga pediatra argentina -oriunda de La Plata- que actualmente trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, Reino Unido. El 20 de julio pasado, cuando millones celebraban un Día del Amigo algo angustiante por el confinamiento, la mujer decidió tomar su cámara y grabar un mensaje optimista sobre los resultados del ensayo en fase 2 de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra la Covid-19. Su explicación, didáctica y magistral, se hizo viral en las redes sociales.

“A las 20 horas estaba por dejar mi oficina cuando me doy cuenta que la revista The Lancet había publicado los resultados de la fase 2 de la vacuna. Rápidamente lo imprimí, leí y resalté lo más importante. A las 20:45 hs había ya grabado el video corto que remarcaba lo más importante, de manera clara para que lo entiendan los no-médicos, abriendo una luz de esperanza y finalizando con un mensaje de “feliz día” (por el día del amigo). Se lo mande a Caly [su hermana, que es comunicadora], que lo subió a las redes y lo demás es historia. La viralizacion fue la combinación de la publicación de una noticia fresca, optimista, confiable y oportuna”, destacó la médica al ser entrevistada por Infobae.

En el video, Marta Cohen sintetizó la información de las conclusiones preliminares con el fin de que todos pudieran entender la importancia del avance científico.

“La vacuna, se está probando también en Brasil y en Sudáfrica. Los resultados preliminares fueron de la fase 2. A 500 pacientes le dieron esta vacuna, que se llama CHADOX, ‘ch’ de chimpancé, ‘ad’ de adenovirus, porque utiliza el adenovirus como vector. A 500 personas le dieron esta vacuna CHADOX y a otros 500 le dieron la vacuna del meningococo que se llamó grupo control. Las personas que recibieron la vacuna CHADOX tuvieron algunas complicaciones locales, un poquito de cefalea, pero no hubo ninguna complicación seria, que es algo muy importante.

“El 91%, con una dosis desarrolló anticuerpos. Sin embargo, cuando les dieron una segunda dosis, el 100% de las personas que recibieron la vacuna de coronavirus CHADOX tuvo anticuerpos. Y estos anticuerpos, la respuesta inmune al coronavirus se vio en dos partes: a los 14 días desarrollaron lo que se llama respuesta de la inmunidad celular de los linfocitos T, y a los 28 días desarrollaron los anticuerpos de inmunoglobulina G (igG)”, agregó la argentina.

“Esto tiene dos implicancias muy grandes. Una es que los pacientes que reciban la vacuna para el coronavirus probablemente van a necesitar dos dosis, no probablemente, casi seguramente se va a necesitar dos dosis para generar inmunidad. Y segundo, si bien sabemos que los anticuerpos duran dos meses, tres meses, el hecho que a los 14 días los pacientes desarrollaron inmunidad celular, -esta es la memoria inmunológica que puede quedar en el cuerpo y que aunque ya no hay anticuerpos en el suero, en el plasma-, pueden los pacientes tener una respuesta inmune para defenderse contra el coronavirus”, subrayó Cohen en su video.

Sobre la magnitud de los resultados arrojados por los ensayos de la vacuna de Oxford, la patóloga pediatra indicó que, más allá de lo prometedor, igualmente “debe esperarse que la protección de inmunidad celular (linfocitos T) y humoral (linfocitos B de anticuerpos IgG) sea sostenida durante al menos 12 meses. Esto solo lo sabremos cuando haya culminado la fase 3 (septiembre) y ésta pueda ser evaluada más fehacientemente (enero de 2021)”.

Cohen recordó que los virus tienen la capacidad de mutar, de allí que la vacuna de la grupe cambie cada año. “Mi mayor preocupación es que la inmunidad se sostenga varios meses luego de la vacuna, y que si esta es eficaz que el virus no mute haciendo que esta deje de ser eficiente. Por supuesto que no haya efectos adversos de gravedad”, añadió en Infobae.

Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco

En el caso preciso de Argentina, la médica evaluó que pese a iniciar tempranamente la cuarentena “no se aprovechó el tiempo para planificar cómo se sigue y cómo se sale”.

“En mi opinión debemos aprender a convivir con el Covid-19 de una manera inteligente. Las pandemias suceden cada 100 años y duran 2 o 3 como mínimo. Así sucedió con la gripe española un siglo atrás, que produjo de 50 a 100 millones de muertos y duró 3 años. El mundo no puede pararse por tanto tiempo. No solo por la economía, sino por la salud mental de la población. Debemos educar y facilitar que la sociedad sea individualmente responsable para mantener el distanciamiento social y las medidas de protección e higiene constante. Cuidemos al otro cuidándonos cada uno de nosotros. Los casos siguen aumentando porque algo no funcionó, no se planificó, no se previno de manera adecuada”, ahondó.

Por último, Cohen resaltó que “esta pandemia ha sacado lo mejor de nosotros en muchos aspectos: la resiliencia, el trabajo conjunto, el esfuerzo, la identificación de los valores que cuentan”, además de que se mostró confiada en que “una vez que la vacuna esté lista para ser comercializada, esta llegue sin demora a todos los países, sin distinción de poder económico”.