La desopilante propuesta de Chapanay City para la próxima Fiesta de la Vendimia

"Ustedes sabían que la Chapafest (festival creado por Chapanay City y que crece más y más en cada nueva edición) empezó como una broma, no?. Bueno vaya a ser cosa que... como dice el dicho entre broma y broma el que no se escondió se embroma o algo así. Bueno ustedes me entienden cldo. Hagamos la "Fiesta del Cosechador", si me ayudan en 2 años somos Cosquín", desafiaron, como crítica a la Fiesta de la Vendimia, pero especialmente como juego.