La contramarcha del Carrusel se hizo sentir entre el 8M, los antimineros y el SUTE

La ya tradicional marcha -o contramarcha - de organizaciones sociales , que es parte del Carrusel cada año, no estuvo ausente esta Vendimia 2025. Esta vez estuvo liderada por las asambleas por el agua y sus reclamos antimineros, en un contexto conflictivo ante el avance de proyectos mineros en la provincia, propiciados por el Gobierno de Mendoza. Estas banderas fueron la primera cara visible de una columna que superó las dos cuadras de extensión y a la que se plegaron otros sectores.

Además, el contracarrusel estuvo teñido de violeta, en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujeres Trabajadoras . Las agrupaciones de mujeres, esta vez realizaron su marcha en este marco, lideradas en particular por Ni una Menos Mendoza.

“Venimos para defender el agua de Mendoza, la vida de Mendoza, sin agua no hay vid y no hay Vendimia”, vociferaban los ecologistas a su paso. “No tenemos miedo” y “El agua de Mendoza no se negocia”, eran otras de sus frases.