La Ciudad de Buenos Aires trajo su oferta turística a Mendoza con foco en shows y eventos deportivos

El evento tuvo lugar el viernes pasado en la enoteca de la Plaza del Vino y estuvo encabezado por Lila Bacigalupo , directora general de Promoción Turística del Ente de Turismo de CABA.

Además, contó con la participación de referentes de Mendoza, como la vicegobernadora Hebe Casado ; el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas; el secretario de Hacienda de San Carlos, Jonathan Uyarte; la directora de Promoción Turística, Cristina Mengarelli; la directora de legales y registro del Ente Mendoza Turismo, Marianela Pivetta; el subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo; la secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Yamila Meljim; y el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, Ricardo Beccaceci.

En representación del sector privado de la Ciudad, participaron ejecutivos de Buenos Aires Bus, Gray Line Argentina, Jardín Japonés, Grupo Summa y de Estuario del Plata.

"Para nosotros es muy importante que la última presentación de destino de 2025 sea en Mendoza, porque es un mercado estratégico en nuestro plan de promoción de la Ciudad. Nuestro objetivo es que cada mendocino sepa que Buenos Aires los recibe siempre con una agenda variada y atractiva que se sostiene durante todo el año”, sostuvo Lila Bacigalupo.

Al comienzo del evento, se llevó adelante un espacio de networking para que las agencias de viajes de Mendoza establecieran vínculos comerciales con emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la presentación, se hizo un repaso de los grandes atractivos de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, el Bus Turístico y la navegación por el Riachuelo. Además, se realizó una degustación de café a cargo de algunos de los bares notables porteños, de coctelería y celebró el clásico y esperado show de tango.

Mendoza se encuentra entre los cuatro principales mercados emisores de turistas a Buenos Aires, con estadías que rondan entre 1 y 3 noches y una fuerte presencia en la hotelería local.

CABA presentó sus atractivos turísticos en Mendoza

Según datos compartidos por el Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, los turistas mendocinos suelen viajar por ocio a la Ciudad y se destacan por su interés en recorrer los barrios y conocer sitios emblemáticos.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.