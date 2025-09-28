La chatarra espacial hallada en un campo de Chaco fue removida: los detalles

Personal del Centro de Investigación Aeroespacial trabajó en el campo de Puerto Tirol, que estuvo restringido por riesgo tóxico.

Removieron la chatarra espacial hallada en un campo de Chaco.

La chatarra espacial encontrada en un campo en la provincia de Chaco fue removida del lugar. El procedimiento fue llevado a cabo en las últimas horas, por personal del Centro de Investigación Aeroespacial.

Previo a esto, se realizaron una serie de investigaciones para terminar de confirmar el origen del artefacto. Cabe recordar que el extraño objeto cilíndrico metálico fue encontrado este jueves por la tarde por Ramón Ricardo González, dueño de hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol.

Desde su descubrimiento, la chatarra espacial generó asombro entre las autoridades y habitantes del lugar. De acuerdo con el parte policial, se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico "por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono".

Las primeras investigaciones señalaron que se trataría de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacia. Asimismo, se detalló que el elemento transportaba hidracina altamente tóxica. Además, las autoridades advirtieron a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques, debido a que más de uno suelen caer sin control.

En la investigación y las tareas para retirarlo intervino personal del Centro de Investigación Aeroespacial de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de La Fuerza Aérea Argentina.