"Perdí la noción": un joven confesó que mató a un invitado durante su propio festejo de cumpleaños en Chaco

Un festejo de cumpleaños en la ciudad de Resistencia, Chaco , terminó en una tragedia que conmociona a la provincia. El pasado domingo por la madrugada, en una vivienda, donde Enzo Damián Escalante (31) asesinó de un disparo a Jonatan Romero (30) , conocido como “El Guasón” .

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Antes de entregarse a las autoridades, el autor del crimen publicó un video en sus redes sociales donde reconoció el hecho, pidió disculpas a la familia de la víctima y alegó haber actuado en defensa propia.

En el video compartido, Escalante relató que el conflicto se originó cuando Romero mantuvo una fuerte discusión con su madre dentro de la casa. Tras intentar sacarlo por la fuerza, Romero lo habría atacado con un arma blanca, lo que le provocó una herida en el brazo, la cual mostró ante cámara.

“En eso yo me pongo ciego. Me dan un arma y yo en defensa propia actúo a disparar” , declaró el joven, asegurando que en ese momento "perdió la noción" y que nunca antes había disparado un arma.

MATÓ DE UN TIRO A UN INVITADO EN SU CUMPLEAÑOS Y CONFESÓ EN UN VIDEO El hecho ocurrió en Resistencia, Chaco, tras una discusión. Damián Escalante (31), dijo que reaccionó al ver a su madre en conflicto con la víctima, Jonatan “Guasón” Romero (30), y que actuó tras recibir “un… pic.twitter.com/vLeonPRoHX

Sin embargo, el relato de la pareja de la víctima, Jaqueline, presenta un escenario radicalmente distinto. Según la mujer, el altercado se originó por un roce accidental con otra invitada por el cual Romero ya había pedido disculpas.

Jaqueline denunció que a su marido lo sacaron a la fuerza y que Escalante le disparó repetidamente mientras Romero intentaba cubrirse. “Nadie me ayudó… el que se metía ligaba un tiro”, afirmó, sosteniendo además que la víctima no estaba armada.

Hallazgos de la investigación

La policía encontró a Romero tendido sobre un camino de ripio en la avenida Chaco al 3200 con una herida de bala a la altura del corazón. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital Perrando, falleció poco después por un shock hipovolémico.

En la escena del crimen, los peritos recolectaron un total de 12 vainas servidas: seis de calibre 40 mm y otras seis de calibre 9 mm, lo que sugiere una balacera de magnitud.

Actualmente, Escalante se encuentra detenido tras presentarse este lunes en la sede del Departamento de Investigaciones Complejas (DIC). La fiscal Ana González Pacce lidera la investigación para determinar si los hechos corresponden a un caso de legítima defensa o a un homicidio agravado. Se han ordenado pericias balísticas y la toma de testimonios de los presentes en la fiesta para esclarecer las circunstancias finales del ataque.