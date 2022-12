La bruja de Menem advirtió sobre las “graves consecuencias” que puede traer “congelar” personas

El último partido de la Selección contra Polonia se vivió en la red social Twitter de una forma muy particular, la red del pajarito rápidamente se llenó de comentarios sobre las habilidades del arquero polaco, Wojciech Szczesny, pero también hubo una campaña para “congelarlo”.

¿De qué se trató? Hubo quienes colocaron un recipiente con agua y el nombre del arquero en un papel para luego colocar todo eso en el congelador, y quienes solo colocaban la inscripción.

Pero, en todo caso, la intención era hacerle “un mal” al jugador, aunque se tratara de un mal menor, para afectar su rendimiento, y la bruja más famosa del país, Azucena Agüero Blanch, advirtió a Los Andes que “las consecuencias de algo así pueden ser gravísimas”, “se puede llegar a matar a alguien, y puede morir quien lo hace, por “la ley del karma”.

“Una vez que se hizo, resulta grave para la persona, queda totalmente contaminada y debe sacarse ese mal, para no vivir con él. Dentro de la magia, la limpieza, responde a un ritual que se hace con aceite de cocodrilo, yo limpio a las personas, pero resulta muy costoso”, agregó.

“¿Para qué hacen eso si yo ya dije que la Argentina gana (el Mundial)?”, comentó de todas maneras, Azucena, más conocida como “la bruja de Menem”, y contó que todos los rituales para que el seleccionado nacional gane ya fueron hechos.

Asimismo, destacó que solamente se deben enviar energías positivas, para evitar que “el mal regrese”, y por el contrario, atraer buenas energías.

El presente de Azucena

El pasado 28 de abril, Azucena se casó con el conductor mendocino Gabriel Canci, se trató de una “unión esotérica”, que le permitió a la bruja blanca convertirse en “chamán número 1 a nivel mundial”.

Azucena Agüero Blanch

“Yo soy viuda, pero para ser chamana tenía que estar casada”, explicó, y por eso se unió, de forma muy particular al reconocido conductor mendocino.

La advertencia para las “brujas de Twitter”

“Hermanas a las que están congelando jugadores o al arquero DESPUÉS SE TIENEN Q LIMPIAR Y ARMONIZAR, no es joda por favor tengan cuidado con la magia”, escribió la usuaria de la red social @Mgmidnights, y agregó que para ello, las personas deben “sahumarse”, es decir, prender un palo santo o un sahumerio y pasárselo por el cuerpo, “más que nada” en las palmas de las manos, la cabeza y los pies”, mientras se “visualiza” a las malas energías mientras salen.

Donde cubrí el partido hoy curaron el maldeojo de Messi en el entretiempo. No se fíjate pic.twitter.com/1GwonpScNu — Noelia Sosa (@noesosaa) December 1, 2022

“El congelamiento casi no tiene carga negativa, hay miles de hechizos peores, no afecta tu karma, pero congelando a un arquero solo para ganar, claramente, las intenciones no son muy buenas que digamos, así que es bueno limpiarse”, agregó, en un hilo que ya tiene más de 3.122 retweets, y 47mil “me gusta”.

Sobre el papel que se usó para el ritual, aseguró que hay que “tirarlo al inodoro, junto con el agua que se usó para el hechizo”.