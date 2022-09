La bronca de las fans mendocinas de Justin Bieber: gastaron hasta $40.000 en un show cancelado

Entradas, transporte y alojamiento se traducen en meses de preparación, ahorro y, sobre todo, de ansiedad. Sentimiento que aflora por la espera de que llegue el día para ver en escena a un artista que mueve multitudes. El entusiasmo empezó a copar desde hace varios días el Estadio Único de La Plata, Buenos Aires. En las inmediaciones había carpas con fanáticos aguardando a que se abran las puertas del recinto. Lamentablemente, éstas nunca se abrieron ya que Justin Bieber, por razones personales, canceló sus funciones programadas para este fin de semana en el país.

La desilusión fue total. Comenzaron a aparecer en los medios nacionales historias de jóvenes que habían dejado sus obligaciones de lado para asistir al show del cantante canadiense. En Mendoza, el caso de Antonella refleja el de cientos de chicas que aguardaban por ver al artista. La felicidad que tenían no era menor, ya que la última vez que el artista pisó suelo argentino fue hace casi 10 años. Ese espectáculo estuvo envuelto en polémicas que terminaron por declarar “persona no grata” en el país a Bieber.

“Yo me enteré un lunes de noviembre que anunciaban la gira por Latinoamérica. El viernes de esa misma semana salían a la venta las entradas y yo no tenía de donde sacar plata. Mágicamente me aparecieron opciones y pasé de la idea de comprarme uno de los sectores más baratos a comprarme uno de los más caros que es la platea preferencial. Estaba sumamente ilusionada con ir a verlo”, comenta Antonella a este medio.

La joven vio por primera vez a Justin en el año 2012, en el estadio Monumental de River. Luego, en 2013 pero esta vez en el Mario Kempes de la provincia de Córdoba. Ese fue el último show que presenció del cantante. Es por esto que su entusiasmo era mayúsculo.

“Saqué la entrada en cuotas y con el cargo de servicio me pasó de costar $18.000 a $25.000″, explica. De ese monto, señala que “no me van a devolver todo porque el interés de la tarjeta y el cargo de servicio supuestamente no se devuelve. Así que tengo pérdida de plata ahí”. El dinero del ticket, para quienes pagaron con débito, se devolverá en un plazo de 30 días hábiles, según le comunicaron a la joven.

De todas maneras, más allá de lo económico “teníamos mucha ilusión y esperanza por verlo, después de todos los problemas que él tuvo con el país y personalmente”, afirma Antonella.

El club de fans del músico se venía preparando también desde hace varios meses, de hecho habían preparado remeras, buzos y carteles con el rostro de Bieber.

Enojo del club de fans de Justin Bieber

Ramírez dice que “con mi amiga establecimos un vínculo por el fanatismo hacia Justin Bieber. Yo tengo 25 años y lo sigo desde los 9. Esta noticia de la cancelación de los shows nos genera una mezcla de sanciones. Estábamos ilusionadas, veníamos esperando desde noviembre del 2021 para verlo este sábado.“

“Entendemos que el ha estado enfermo -continúa-, entendemos que se tiene que sanar, que no está en las condiciones perfectas para un show y todo lo que conlleva pero creemos que se podrían haber hecho las cosas de una otra manera y no decirnos un par de días antes del show”.

El club de fans del músico se venía preparando también desde hace meses. De hecho había realizado remeras, buzos y carteles con el rostro de Bieber. “No sé cuántas de las fanáticas irá a verlo la próxima vez que venga porque quedó una bronca re grande, pero bueno ya veremos porque la prioridad es su salud”.

De todos modos, el enojo comenzó a gestarse hace pocos días. Según Antonella, “el presidente (del club de fans) fue el domingo a verlo a Justin en el Rock In Rio de Brasil y decía que había un rumor fuerte de que podía cancelar en Argentina pero que esperáramos el comunicado oficial. Después nos enteramos que ellos sabían desde hace 15 días que los shows estaban cancelados”.

Al mismo tiempo, señala que “las chicas están enojadas tanto con Justin como con su equipo de trabajo y también con el presidente del club de fans por esto mismo de que nos tomaron el pelo y nos avisaron a último momento”.

El club de fans del músico se venía preparando también desde hace varios meses, de hecho habían preparado remeras, buzos y carteles con el rostro de Bieber.

Una gran logística por nada

Al ser oriunda de Mendoza, otro gran costo que se sumó al presupuesto fue el de transporte. “Pagué el avión y el hotel para el viernes (10 de septiembre) hasta el domingo a la tarde. Como todo se canceló ayer no podemos cancelar ni el vuelo ni el hospedaje. Además, no tiene sentido que por el vuelo me devuelvan $11.000 que fue lo que pagué en febrero de este año porque ahora sale cuatro veces más”.

Antonella ya tenía su agenda diagramada para el recital. Es por esto que ”el vuelo lo vamos a hacer igual, como si fueran una mini vacaciones, pero no era lo que esperábamos”, comentó.

¿Posible nueva fecha de Justin Bieber en Argentina?

Bieber no solo canceló sus shows en nuestro territorio ya que en Chile ocurrió lo mismo. La noticia en el vecino país se difundió el martes y fue la productora Lotus, encargada de traer al músico, quien la comunicó.

Minutos después la agencia Move Concert de Argentina envió un mail a todos los que habían adquirido las entradas que se suspendían los dos conciertos aquí. “Esto fue algo raro porque la palabra suspendido es un gris, no te está diciendo que está cancelado pero si te hacían la devolución del dinero. Entonces no sabemos cuándo va a volver.”