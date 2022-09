Tras cancelar su gira, Justin Bieber se sinceró en las redes sociales: qué opinaron sus fanáticas

Debido al Síndrome de Ramsay Hunt, Justin Bieber se vio obligado a cancelar su gira por el mundo ya que no se encuentra bien de salud para subirse a los escenarios. Luego de largos días de rumores e incertidumbre, el canadiense dio su comunicado y las fanáticas respondieron.

Tras presentarse en el Festival Rock In Río, Bieber viajó inmediatamente a su casa en Los Ángeles mientras ardían las redes sociales de las fanáticas chilenas y argentinas. Los rumores de la supuesta cancelación se concretaron al mediodía del martes y LivePass, la productora encargada del show en Argentina, indicó que el próximo lunes comenzará la devolución del dinero.

Por su lado, el ídolo pop decidió usar su cuenta de Instagram para comunicar las razones que lo llevaron a tomar semejante decisión.

En su storie publicó un extenso posteo que anuncia: “A principios de este año, hice pública mi batalla contra el Síndrome de Ramsay Hunt, donde mi cara quedó parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa del Justice Tour por Norteamerica”, comenzó.

Justin Bieber comunicó por Instagram la suspensión de su gira / Instagram

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura. Este fin de semana pasado, me presenté en Rock in Rio y le di todo lo que tengo a la gente de Brasil”, aseguró haciendo hincapié en su última presentación en Latinoamérica, lo que llenó de ilusiones a sus fanáticas durante el fin de semana.

A esto sumo algunas frases para mantener a sus seguidoras tranquilas ya que muchas de ellas se mostraron muy preocupadas por la salud del cantante: “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”.

Para terminar, expresó: “He estado muy orgulloso de traer este show y nuestro mensaje de Justice al mundo. Gracias por sus oraciones y apoyo a lo largo de todo esto, los amo a todos apasionadamente”. De esta manera, comunicaba oficialmente que no volverá a los escenarios hasta sentirse perfectamente bien.

Las fans de Justin Bieber reaccionaron a la cancelación de sus shows

Sin dudas, el accionar de las “beliebers” resonó en las redes sociales ya que se generó un gran debate entre quienes lo apoyan y quienes lo critican por cancelar sus presentaciones.

“Justin bieber no es el primero ni va a ser el último en cancelar un tour por salud mental, y es más que entendible, lo q se critica es la falta de empatía, anunciaron la noticia ahora y se descubrió que desde julio él quiere terminar con el justice tour, sin palabras” es uno de los mensajes que se lee en Twitter.

“Justice tour creia q ibas a ser el mejor tour de justin y resultaste ser el peor de todos” y “Amigo Justin canceló el show en argentina cuando faltaban DÍAS!!!! Estoy para juntar firmas y que lo vuelvan a declarar persona no grata”, son otras de las opiniones sobre la cancelación.

En cuanto a las jóvenes que se encontraban realizando el acampe en las cercanías del Estadio Único de La Plata, esperaron a último momento para desalojar el lugar. “Retomó su gira por Europa y América, lo vimos bien y teníamos muchas expectativas de verlo” y “Sabemos que esto se trata de su salud asi que lo bancamos”, fueron algunos de los testimonios que las fanáticas brindaron a un medio local.