La beba que murió en la puerta de Casa Rosada tenía una hermana melliza: la historia de la familia

Una beba de tres meses, que se encontraba en situación de calle junto a sus padres, murió este viernes frente a Casa Rosada. El fatídico hecho ocurrió en horas de la madrugada a metros de la sede del Poder Ejecutivo Nacional.

Los padres de la menor, que pasaban la noche en Plaza de Mayo junto a sus hijos, notaron que la beba no respiraba. “¡Mi beba! ¡Mi beba!”, repetía la mujer, envuelta en desesperación. La chiquita no reaccionaba. Estaba desvanecida en su carrito. Es por esto que inmediatamente pidieron ayuda a los agentes policiales desplegados como custodia en la Rosada, a pocos metros de allí. Al ser atendida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), se constató que había fallecido.

Notificada la Policía de la Ciudad, la Fiscalía Criminal y Correccional 10, labró actuaciones por “muerte dudosa” y dispuso a la Unidad Criminalística Móvil y al gabinete de psicólogos asistir a los padres.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social porteño informaron que el director del SAME, Alberto Crescenti, comunicó que a los 3 minutos del aviso había llegado la ambulancia y que sus profesionales no pudieron hacer maniobras para resucitar a la menor. Ahora, se debe esperar a la autopsia.

Por peleas, la familia no tenía donde vivir

La familia de la beba fallecida está conformada por los dos adultos y la hermana melliza de la víctima, de tres meses. De acuerdo a La Nación, los padres tienen otro hijo de aproximadamente 2 años que esta semana estaba al cuidado de un familiar en Avellaneda.

Según los registros del programa Buenos Aires Presente (BAP), la primera línea de atención para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y habitacional, la familia fue asistida en distintas oportunidades desde 2019 y habían comenzado a gestionar el subsidio habitacional en ese mismo año.

Los datos que ellos mismos proporcionaron en ese momento indican que vivían en la localidad de Quilmes, pero que por peleas familiares no tenían lugar donde vivir. El padre es tucumano y la madre nació en Buenos Aires.

De acuerdo a la cartera de Desarrollo Social porteña, “el equipo del BAP ofreció en todo momento incorporar a la familia al sistema de Centros de Inclusión Social, donde familias en situación de vulnerabilidad pueden pasar la noche, acceder a mejores condiciones de higiene y tener todas las comidas cubiertas”.

Por otra parte, indicaron que en esos centros también se puede “recibir formación a través de distintos cursos para colaborar con su reinserción social”.

No obstante, destacaron: “El grupo familiar nunca aceptó los ofrecimientos de ser alojados en los Centros de Inclusión Social. Se les brindó asistencia en todo momento con la tramitación de la documentación necesaria”.

La familia acudía diariamente a un comedor en el barrio de San Telmo que recibe asistencia alimentaria por parte del Ministerio de Desarrollo Humano porteño. Allí, los padres “recibían una vianda de alimentos para todo el grupo familiar”, indicaron las autoridades.

En estos momentos la familia es acompañada y asistida por personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.