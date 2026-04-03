Semana Santa: los productos de Pascua aumentaron más de 60%

En Semana Santa , se registró un aumento de los principales productos que se comercializan en Pascuas y sus precios incrementaron más del 60%.

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Según las cifras de la consultora Focus Market el principal aumento se vio en los precios de las roscas , la cual subió un 63% en su variedad de 500g. De esta manera, pasó de $8.000 a $13.000 en un año.

En la misma sección se encuentra la rosca de 900g, la cual pasó a valer $25.000 (+52%) y la de 400g se alzó hasta los $5.150 (+47%).

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, desde la consultora señalaron que el causante del alza en los precios se debe más a la suba de costos de insumos clave que a un shock de demanda.

“En particular, productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes incremento s, impactando directamente en el costo de producción de panaderías y confiterías. A esto se suma el aumento en costos operativos (salarios, energía, logística) y una menor escala de producción por caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles ”, detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.

La categoría de los huevos de pascua también obtuvo aumentos significativos en sus productos, marcado por el paquete de 24 unidades de “mini eggs” que se incrementó en un 49% y pasó de $6.690 en 2025 a $9.990 en 2026.

huevos-de-pascua-gondola Los huevos de pascua también registraron un aumento este año

A este, le siguió el Huevo de pascuas Sorpresa de 150g (+45%); Huevo de Pascua más chiquito de 17g (+40%); Huevo de pascuas Sorpresa de 20g (+38%); Huevo de pascuas negro/blanco de 110g (+28%), y por último el Huevo de pascuas de leche de 55g (+27%).

En cuanto al huevo de pascua relleno, producto que cobró notoriedad durante la pandemia, escaló un 36% en la comparación año vs año, de $22.000 a $29.900.

Ante esto, Di Pace argumentó que el aumento se dio a partir del “shock previo” en el precio internacional del cacao, sumado a otros factores locales.

“Durante 2024, el cacao registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60% de la oferta global. Esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera. Si bien en 2025 y 2026 los precios internacionales comenzaron a corregir a la baja por mejora en la oferta y expectativas de superávit, el traslado a precios minoristas sigue rezagado”.

Otros aumentos

El pescado fue otro de los productos que relevó la consultora. Durante Semana Santa, mucha gente acostumbra a cambiar el consumo de carne roja por este, especialmente durante el Viernes Santo.

El kilo de calamar se quedó con el mayor aumento interanual, al subir 59% su precio (de $7.590 a $11.900). Le siguió el kilo de filet de merluza con el 27% (de $7.190 a $9.120), el kilo de milanesa de pescado con un 15% ( de $13.390 a $11.990), y los 250g de kanikama con un 9% de aumento (de $4.790 a $5.200).

El kilo de merluza: $ 18 Pescado: otro de los productos de Semana Santa que registró aumento

“El calamar mostró un fuerte dinamismo exportador, con mayor demanda internacional y mejora de precios, lo que presiona los valores locales aun en un contexto de buena captura. Hay una demanda externa muy firme (especialmente desde China y Europa) que presiona los precios domésticos vía arbitraje exportador. Incluso el inicio de 2026 muestra una temporada excepcional en capturas, lo que indica que la suba de precios no se explica por escasez local sino por tracción externa y capacidad de exportación”, manifestó Di Pace.