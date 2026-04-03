Fuertes planteos de funcionarios y legisladores contra Alfredo Cornejo por sus ataques a la gestión de San Rafael

La reciente visita del gobernador Alfredo Cornejo a San Rafael , en la que realizó duras críticas hacia la autonomía municipal y la gestión local, generó una contundente respuesta por parte de funcionarios y legisladores sanrafaelinos, quienes rechazaron sus declaraciones y defendieron el trabajo que se viene desarrollando en el departamento.

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Desde distintos sectores coincidieron en señalar que el mandatario provincial instaló conceptos erróneos y alejados de la realidad, además de evitar abordar problemáticas estructurales que afectan a la región.

El secretario de Hacienda, Sebastián Sáenz, expresó su preocupación por el tono del discurso del gobernador y aseguró que “vino a instalar en San Rafael cosas que no son verdad y con mala intención”.

Además, cuestionó la falta de diálogo institucional y sostuvo que sería importante que el trabajo conjunto “deje de ser un discurso vacío”.

El asesor letrado Alfredo Juri también se refirió a los dichos del mandatario provincial sobre la autonomía municipal y remarcó que se trata de una discusión que San Rafael impulsa desde hace tiempo.

En ese sentido, afirmó que “dictaminar autonomía desde Mendoza no es razonable”, subrayando que cada municipio debe contar con su propia carta orgánica de acuerdo a su identidad y necesidades.

Críticas por Portezuelo del Viento

El concejal Néstor Ojeda cuestionó las declaraciones vinculadas a la obra de Portezuelo del Viento y aseguró que “nunca hubo intención real de concretarla para usar los fondos con discrecionalidad”.

Asimismo, denunció una distribución desigual de los fondos, indicando que San Rafael recibiría en obras apenas el 7% de los 1023 millones de dólares.

El gasoducto y la continuidad de la obra

El auditor municipal Francisco Perdigues también salió al cruce de las declaraciones del gobernador sobre el gasoducto, al considerar que “vuelve a instalar un relato que no se condice con la realidad de la obra”.

Asimismo, remarcó que, tras la paralización de la obra pública a nivel nacional cuando el gasoducto ya presentaba un alto grado de avance, desde el Municipio se gestionaron alternativas para garantizar su continuidad y que pese al pedido de ayuda al gobernador “nos dejó solos”.

Salud y centros de atención

El concejal Samuel Barcudi desmintió los dichos sobre el estado de los centros de salud y destacó que los espacios municipales cumplen un rol fundamental en la atención primaria.

Según indicó, durante el último año se registraron 170 mil atenciones en los 28 espacios municipales, mientras que en el Hospital Schestakow u OSEP los pacientes no consiguen turnos.

Reclamos por la falta de apoyo al sector productivo

El senador provincial Mauricio Sat apuntó contra la política productiva del Gobierno provincial y aseguró que no existe acompañamiento real a los productores.

Entre otros puntos, cuestionó el costo del seguro agrícola, la falta de herramientas de financiamiento y el abandono de políticas clave como la lucha antigranizo, que deja “abandonados a los productores”.

Obras públicas y generación de empleo

Desde la Secretaría de Obras Públicas, Andrea Fichetti defendió la inversión en espacios públicos y detalló que en los últimos años se renovaron 40 plazas y paseos en todo el departamento.

Remarcó además que estas obras generan empleo local y dinamizan la economía, con participación de numerosas empresas sanrafaelinas.

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“En vez de soluciones, genera conflictos”

El senador Pedro Serra fue contundente al señalar que el gobernador “en vez de traer soluciones crea conflictos”, en un contexto marcado por dificultades económicas y sociales.

En la misma línea, cuestionó el uso de discursos políticos que no aportan respuestas concretas a los problemas de la ciudadanía.

Cuestionamientos también a la vicegobernadora

Finalmente, la concejal Pamela Torres criticó las declaraciones de la vicegobernadora Hebe Casado sobre la autonomía municipal y consideró que “no ha logrado avances significativos para San Rafael”.

Asimismo, sostuvo que sus intervenciones responden “más a intereses políticos que a una agenda institucional”.