Las calles mendocinas no paran de sorprender ni siquiera en pandemia. A los clásicos y virtuosos artistas callejeros se ha sumado un llamativo superhéroe cuyano. Este personaje no solo aporta colorido al Centro sino, además, protección ante arrebatadores.

Muchos lo habrán visto pero pocos sabrán quién esta detrás de la máscara de murciélago. Hablamos del Batman mendocino cuya historia de superación es digna de contar.

Detrás de un gran atuendo negro está Daniel Velázquez, un hombre que se gana la vida realizando fotos en diferentes puntos del centro mendocino vestido como el famoso personaje, sin embargo, su mensaje va más allá de una simple imagen de superhéroe. El Batman mendocino tuvo que transitar una fuerte operación al corazón que le dio un giro rotundo a su vida. Una nueva oportunidad se le presentaba frente a él y decidió dar ese mensaje a los habitantes de nuestra provincia.

Video: Claudio Gutiérrez

“Tengo que demostrarle a la gente y a los niños que está todo bien, que no tienen que caer en el miedo o en el pánico. Eso es lo peor que hay” afirma Daniel. “Hago esto para ganarme la vida y para hacer mi aporte a la sociedad. Esto a mi me da alegría, me da vida. Sacarle una sonrisa a los niños y a los grandes es algo que a mí me sube el espíritu”.

Hace unos años, Daniel se convirtió en noticia internacional. Una tarde en la que se encontraba realizando fotos como siempre, pero en este caso disfrazado de Spiderman, el hombre se encontró cara a cara con un delito y no dudo en actuar. El famoso suceso ocurrió cuando un joven le robó la cartera a una mujer mayor y sin pensarlo dos veces, Daniel corrió tras el delincuente y logró atraparlo convirtiéndose en un verdadero héroe.

Claudio Gutiérrez

“Vamos a salir adelante. Tenemos que ser fuertes y estar bien alimentados no solo de la panza sino también del corazón y de la cabeza para lograr esa fuerza y salir adelante", concluye Daniel dejando su mensaje esperanzador a toda la población.