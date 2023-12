Junta de Estudios Históricos: la entidad que resguarda la historia de Mendoza desde hace 100 años

En 1923, un grupo de estudiosos creó la Junta de Historia de Mendoza. “Estaban interesados por el conocimiento y difusión de la historia mendocina y de Cuyo en general, como lo fueron Manuel Lugones, Conrado Céspedes, Lucio Funes, presbítero Juan Peralta, Jorge A. Calle, Juan Agustín Moyano, César Gallegos Moyano, Ataliva Herrera, entre otros”, señala Raúl Romero Day, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, quien por estos momentos prepara la última gran celebración por el centenario de la entidad, prevista para este jueves a las 19 en su sede de Montevideo 544. Romero Day cuenta que el 7 de noviembre es la fecha del aniversario y que en 1934 tomó la denominación actual: Junta de Estudios Históricos de Mendoza.

El cambio de nombre se hizo durante una reestructuración de la entidad, durante un acto en la Legislatura provincial, con la presencia del gobernador de ese entonces, Ricardo Videla y allí se incorporaron otros estudiosos de la talla de Edmundo Correas, César Raffo de la Reta y Ramón Morey.

La Universidad Nacional de Cuyo

Los objetivos se han mantenido: preservar y difundir la historia, además de publicar la revista de la Junta, desde hace 84 años y fue uno de sus primeros logros de una entidad que tuvo que esperar varios años para contar con sede propia. Es que la intensa labor de sus integrantes tuvo sus frutos desde los inicios. Así, en 1924 y mediante gestiones durante la gestión del gobernador Carlos Washington Lencinas, se logró un subsidio para poder funcionar, después comenzó la etapa para formar la biblioteca y para ello contaron con la importante participación y aporte de entidades chilenas, además de la Casa de Indias, de Sevilla.

Todavía sin sede propia, en 1937, “bajo la presidencia del doctor Correas, se organizó el Congreso de Historia que ha sido el más importante que se haya realizado en Cuyo. Se hizo en la Legislatura también y con la presencia de los tres gobernadores cuyanos”, comenta Romero Day. Y seguidamente relata: “Ya en 1914, Joaquín V. González, había dicho que Mendoza necesitaba una universidad y en ese Congreso de Historia, las palabras de cierre las da Ricardo Rojas y dice que Mendoza se encuentra madura para tener una universidad y allí comienza a materializarse esta idea. A través de sus gestiones, Edmundo Correas logra que se cree la Universidad Nacional de Cuyo en 1939. Por decreto y no por ley, consiguió una partida presupuestaria. Y Edmundo fue el primer rector”.

La Quinta Civit

Romero Day detalla que hacia 1960, la Junta seguía sin sede, pero todo cambiaría a partir de la inauguración del palacio de los tribunales de justicia, en el barrio Cívico. Es que hasta esa fecha, la antigua casona del ex gobernador Francisco Civit, padre de Emilio, ubicada en Montevideo 544 era utilizada desde 1908 como sedes de reparticiones públicas, como la Dirección de Salubridad, Tribunales, etc. “En 1960 iban a demoler la histórica casona que data de 1873 y es la más antigua de la nueva ciudad (tras el terremoto de 1861). Entonces Correas gestionó con el entonces gobernador Ernesto Ueltschi para que se la dieran en comodato a la entidad y así contar por fin con una sede. Y Ueltschi, con una inspiración genial dijo: “no no se la voy a dar en comodato, se la voy a donar con el cargo de hacer el museo del pasado cuyano y ahí se logragron tres objetivos fundamentales: la subsistencia de la institución por medio de una sede, la preservación de la casona que hoy es Monumento Histórico Nacional y la creación del Museo de Mendoza”.

El museo posee 16 salas, entre ellas, la religiosa, cuyanas, sanmartinianas, la romántica, gobernadores del siglo XX, la sala de los del siglo IXX, del petróleo, antropológica, de usos cotidianos, la colección del Pancho Fierro. Cuenta con una biblioteca de 15.000 volúmenes y es una de las más importantes de Sudamérica. Romero Day asegura que el conjunto se prestigia con la hemeroteca “Dra. Martha Páramo de Isleño” que presenta ejemplares de la prensa mendocina y argentina y álbumes de retratos de personalidades cuyanas. Los diarios conservados datan de 1820 en adelante, como “El termómetro del día”, “La Actualidad”, “El Constitucional”, “El verdadero amigo del país”, “Los Andes”, “El Debate”, “El Mosquito”, “Todo es Historia”. El titular de la Junta asegura: “Encontramos también una colección completa de “Caras y Caretas”. Por otra parte, se conservan, los archivos del General Rufino Ortega, de su hijo Rufino Ortega Ozamis, del Coronel Manuel Olascoaga, del Cnel. Gomensoro, del Dr. Manuel A. Sáenz, documentos como cartas de Mariano Balcarce, Domingo F. Sarmiento, Julio A. Roca, Gral. Justo José de Urquiza, Angélica Mendoza, etc., álbumes conmemorativos, atlas”.

Además del Museo y la Junta “le damos asilo a la Asociación Cultural Sanmartiniana, eventualmente también aquí funcionó el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos y el Institituo O¨Higginiano”, resalta Raúl. Más adelante, afirma: “existen también otras instituciones cuya génesis es esta junta histórica, como es la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de la Provincia, producto de una idea expresada por primera vez en la calle Montevideo 544 con ocasión del IV Encuentro Nacional de Directores de Museos en 1989, por considerarse de primordial importancia la preservación de los valores y bienes patrimoniales y culturales de la zona”.

La institución realiza conferencias cada 15 días, material que luego es publicado en la revista que tiene alcance nacional e internacional. “Es una tarea que hacemos con muchísimo esfuerzo, recibimos apoyo provincial que aporta personal administrativo, de maestranza y un biblotecario, más un subsidio de 28.000 pesos”, afirma el presidente. Y destaca: “el mayor apoyo lo recibimos de la Fundajehm (Fundación Amigos de la Junta de Estudios Históricos Mendoza), que creó un ex presidente, Jorge Pott Godoy y que hoy preside la señora Luci Pujals de Pescarmona. Esta entida nos permite continuar en actividad porque financia la publicación de la revista, los eventos y el mantenimiento general de la casona”.

Por otra parte, cuenta que este año se ha hecho un trabajo muy importante vinculado al solar histórico, con la intervencion de destacados arquitectos mendocinos y se ha determinado que la casona tiene tres etapas constructivas. La más antigua, de estilo pompeyano, es la que tiene mayor superficie cubierta. En el sector oeste del inmueble se destaca el uso de materiales relacionados a la llegada del ferrocarril a la provinciam como los pisos de pinotea, las vigas de madera y cenefas metálicas.

La primera sesión

En un acta fechada el 2 de agosto de 1934, se llevó a cabo la primera Sesión de Directorio de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, con la presidencia de Julio César Raffo de la Reta. El lugar elegido para la asamblea fue el salón de la biblioteca de la Honorable Legislatura de la ciudad Capital y contó con la presencia de los señores Juan Ramón Guevara, Antonio Ordoñez Riera, Elías Villanueva, Alejandro Mathus Hoyos, Julián Barraquero, Simón Semorile, Emilio Jofré, Tomas Silvestre, Julio César Raffo de la Reta, Mario Tomba, Silvestre Peña y Lillo, Federico Moyano, Juan Draghi, Urbano N. Ozán, Fernando Morales Guiñazú, Ramón Morey, Joaquín Méndez Calzada, Lucio Funes y Homero Saldeña Molina. Asimismo, la actividad contó con la adhesión de los señores Ricardo Videla, Gobernador de la Provincia, del Vicegobernador Gilberto Suárez Lago y la de los señores Manuel Lugones, Edmundo Correas, Leopoldo Frías, Eduardo Arancet y Alejandro Lemos.