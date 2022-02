Julieta Lonigro, la reina “blue” de Guaymallén, integra el grupo de WhatsApp de las soberanas y participa activamente

La reina “no oficial” de Guaymallén, Julieta Lonigro, pelea en la Justicia por estas horas la legitimidad de su nombramiento para poder participar de la elección entre todas las representantes departamentales en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Sin embargo, pese a que por una ordenanza municipal no es una reina avalada por el municipio y el Gobierno provincial no le permite participar de la votación, sus pares sí la incluyen, a tal punto que integra el grupo de WhatsApp que tiene a las 12 aspirantes al cetro nacional.

La idea surgió de la propia Julieta, quien fue electa el pasado 4 de diciembre en una Vendimia paralela, organizada por la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay), celebración que se llevó a cabo en Maipú. “Tenemos un grupo de las reinas departamentales. La idea surgió cuando fui electa y nació de mí. Me dije: ‘Tendríamos que hacer un grupo con todas las reinas’. Y en ese momento estaba ya elegida Nazarena (Nicosia), la representante de San Martín”, recordó la joven estudiante de enología.

Y detalló: “Le escribí para saludarla y allí le propuse el grupo, si le parecía bien que a medida que se eligieran las reinas departamentales fuéramos sumándolas. Nazarena lo primero que dijo fue: ‘Juli, te apoyamos en tu causa’”. Lonigro se siente respaldada por sus compañeras y esperanzada en llegar al Teatro Frank Romero Day la noche del 5 de marzo, como una postulante más.

En la charla con Los Andes aseguró que su participación en el grupo de las reinas se da naturalmente pese a que la “política no la tenga en cuenta” y no la invite a las celebraciones distritales. “Cada chica de las reinas departamentales, sin que yo se lo haya pedido, de a poquito va subiendo publicaciones y videos para apoyarme. Me muestran un compañerismo enorme, que nació de cada una de ellas porque aman la Vendimia”, expresó, con una emoción notable en su voz.

Reconocida por su pares y por la Fiscalía de Estado

En la cuenta regresiva para la Vendimia presencial, luego de dos años de la última vez que los mendocinos pudieron ser testigos de esta tradición en persona, la polémica se avivó más en las últimas horas. Es que el fiscal de Estado, Fernando Simón, emitió un duro dictamen respecto de la norma municipal emitida por el Concejo Deliberante de Guaymallén de marzo de 2021, considerando que esta “afecta gravemente el patrimonio cultural que se refleja en la Fiesta Nacional de la Vendimia, según ha sido expresamente reconocido por la legislación vigente”.

Simón opinó en el marco del reclamo judicial que se analiza en la Suprema Corte de Justicia y argumentó que “(la Vendimia) fue declarada patrimonio cultural de la provincia por la Ley 6973 del 2002, comprendiendo a su vez todas las manifestaciones de ese proceso: Fiestas tradicionales barriales, Bendición de los Frutos, Carrusel, Vía Blanca de las Reinas y Acto Central”.

Sobre este guiño a favor de la inclusión de la “reina blue” de Guaymallén, la presidenta de Coreguay, María Luz Fernández indicó: “Ya tenemos un pasito porque el fiscal de Estado nos dio la derecha. Ahora resta la decisión del juez y no tenemos tiempos, si bien el fiscal de Estado pidió que se resolviera con urgencia para que no se le ocasionen perjuicios a Julieta”.