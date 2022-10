Jujuy: encontraron asesinada a una adolescente de 16 años que era buscada desde el viernes

Una adolescente de 16 años que era buscada desde el viernes en Chalicán, Jujuy fue hallada muerta hoy en un camino interno de la ciudad de Libertador General San Martín. La joven había desaparecido cuando salió desde su casa para ir al colegio. Un joven de 18 años fue detenido acusado de ser el autor del femicidio, informaron fuentes judiciales a Télam.

El nombre de la chica era Evelin Marlene Farfán Céspede. Su cuerpo fue encontrado cerca de las 3.30 de esta madrugada en un camino interno de la empresa Ledesma, en el acceso sur de la ciudad de Libertador General San Martín.

El CINDAC había activado su protocolo de búsqueda para dar con el paradero de la adolescente.

Aunque la autopsia que establecerá las circunstancias de la muerte de la adolescente se realizará mañana, las pruebas indicaron que se trató de un femicidio, por el que fue aprehendido un joven sospechoso, según detallaron fuentes de la fiscalía que interviene en la causa, a cargo de José Blanco.

Esto se sustenta en el hecho de que en la misma zona donde se halló el cuerpo se secuestró un elemento contundente machado de sangre, lo que sugiere que Evelin pudo haber sido atacada a golpes.

Las pruebas que inculpan al detenido

Con respecto a las investigaciones sobre el presunto femicida, uno de los fiscales que interviene en la pesquisa, Ernesto Besúa, contó que llegaron a él mediante el rastreo del teléfono celular de la víctima.

“Hemos recibido informes y pudimos establecer que el sábado había un poseedor del celular que pertenecía a la joven y que se había cambiado el chip, es una persona que aparece en las cámaras de seguridad, en la zona de la terminal de Libertador General San Martín”, indicó Resúa a los medios. Y agregó: “A esta persona la tenemos sindicada como presunta autora del hecho. Hay elementos suficientes para decir que había tenido una participación, vamos a pedir su detención y armar una acusación fuerte”.

El ministro de Seguridad jujeño, Luis Alberto Martín, señaló que las cámaras de la Terminal de Ómnibus muestran al acusado “esperando a la adolescente” y que luego de que esta bajara del colectivo salieron “juntos caminando hacia la zona sur de la ciudad de Libertador”.

Las investigaciones comenzaron “desde el momento en que desapareció” la joven, “lo que permitió la recolección de entrevistas, rastrillajes y registros domiciliarios, con desgrabaciones de soportes fílmicos y se libraron los oficios como se hace en los protocolos de búsqueda”, explicó el funcionario. A su vez, indicó que no se descarta la participación de otras personas en este crimen.

El viernes por la tarde Evelin le dijo a su padre que se iba recuperar una actividad escolar en el colegio que asistía, en la ciudad de San Pedro. Al no regresar a su domicilio, el papá, Ariel Farfán, la llamó al celular pero no obtuvo respuesta.

Por medio de un familiar, el hombre se enteró que Evelin había comprado el mismo viernes un pasaje para viajar a la ciudad de Libertador General San Martín, 110 kilómetros al noreste de San Salvador de Jujuy.

Luego de cuatro días sin obtener ninguna novedad con respecto a su hija y su paradero, los padres de la adolescente organizaron un reclamo en la ruta 34 para exigir que se agilizaran las tareas de búsqueda que estaba realizando la policía.

Pedido de justicia

Los padres y demás familiares de la víctima recibieron esta mañana a profesionales pertenecientes a organismos del Estado que les brindaron la contención psicológica necesaria.

A su vez, volvieron a cortar ruta nacional 34 a la altura de Chalicán para exigir justicia. “Queremos que el gobernador (Gerardo Morales) dé una respuesta, le exigimos que venga y nos dé una respuesta, una explicación. De acá no nos movemos”, afirmó un tío de Evelin. Y remarcaron: “Si ayer no hacíamos la marcha no se movía la investigación”. En la investigación participan efectivos de las Brigadas de Investigaciones de San Pedro de Jujuy y de Libertador General San Martín. Por su parte, el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac) había activado el protocolo de búsqueda con tareas de rastrillaje a cargo de cuerpos especiales.

Uno de los reclamos hechos por la familia y amigos de Evelin en la ruta 34. (Foto: Gentileza).

El femicidio de Evelin es el quinto que se registra en Jujuy en 2022. “Buscar a las pibas que desparecen no es una política de Estado” dijo a Télam Mariana Vargas, integrante de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, que convocó a una marcha esta tarde para pedir justicia. Además, desde la Casa de la Mujer Rosita Aliaga, reclaman que “la ley Iara de emergencia en materia de género no ha tenido un solo centavo en estos dos años y se está cayendo”.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas o comunicate por WhatsApp: https://wa.me/5491127716463.