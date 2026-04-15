Jueves nublado y con temperatura en ascenso Mendoza: cuando se esperan nevadas en la Cordillera

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

La temperatura comienza a subir lentamente en la provincia de Mendoza, aunque la máxima se estacionará en los 27°C hasta el fin de semana. Sin embargo, la gran sorpresa es que durante los próximos días se esperan precipitaciones y nevadas en la Cordillera. A continuación, el detalle del tiempo.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 27°C y la mínima de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad.