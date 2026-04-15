15 de abril de 2026 - 20:28

Jueves nublado y con temperatura en ascenso Mendoza: cuando se esperan nevadas en la Cordillera

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura en Mendoza. 

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Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La temperatura comienza a subir lentamente en la provincia de Mendoza, aunque la máxima se estacionará en los 27°C hasta el fin de semana. Sin embargo, la gran sorpresa es que durante los próximos días se esperan precipitaciones y nevadas en la Cordillera. A continuación, el detalle del tiempo.

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La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 27°C y la mínima de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad.

Nevadas para el fin de semana en Alta Montaña

El viernes 17 de abril se mantendrá la temperatura, con nubosidad variable. Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 12°C, con vientos leves del sudeste. En Alta Montaña, por su parte, se anticipan precipitaciones, mientras que para el fin de semana se prevén nevadas y corre riesgo la apertura del Paso Cristo Redentor.

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