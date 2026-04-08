8 de abril de 2026 - 20:01

Jueves con buen tiempo en Mendoza, aunque con la temperatura en ascenso: cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

El tiempo este jueves en Mendoza.

El tiempo este jueves en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La temperatura comienza a subir lentamente en la provincia de Mendoza, aunque la máxima se estacionará en los 27°C hasta el fin de semana. Sin embargo, la gran sorpresa es que durante los próximos días se esperan tormentas durante la noche. A continuación, el detalle del tiempo.

Leé además

Vista de viñedos del Valle de Uco en el final del otoño / Claudio Gutierrez

Cosechar en la incertidumbre: la preocupación en el Valle de Uco que obliga a repensar el modelo productivo
El hantavirus ha aumentado en el país: se duplicaron los casos

Brote de hantavirus: cuál es la situación en Mendoza y cuáles son los riesgos

Jueves: cuál será la máxima

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 25°C y la mínima de 13°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad.

Viernes con tormentas en la noche

El viernes 10 de marzo se mantendrá la temperatura, con el cielo parcialmente nublado. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 13°C, con vientos moderados del noreste. Sin embargo, hacia la noche se esperan tormentas en varias zonas de la provincia, de la misma manera que en Alta Montaña.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el primer bimestre de 2026 cayó la demanda eléctrica de varios sectores de la economía mendocina, pero creció el de otros, como la elaboración de cemento

La demanda de electricidad del sector productivo mendocino cae en 2026

ideal para jubilados: el pueblo a 4 horas de mendoza recomendado para vacaciones relajadas en la tercera edad

Ideal para jubilados: el pueblo a 4 horas de Mendoza recomendado para vacaciones relajadas en la tercera edad

La emisión se enmarca en el plan para afrontar compromisos por $450.000 millones en 2026.

"Nos sorprendió a todos": Mendoza emitió bonos por $450.000 millones y refinanció todas las deudas del año

Mendoza abrió la convocatoria para rendir el examen de residencias médicas

Salud abrió las inscripciones para las residencias médicas 2026: qué especialidades se ofrecen