Jueves con buen tiempo en Mendoza, aunque con la temperatura en ascenso: cuál será la máxima

La temperatura comienza a subir lentamente en la provincia de Mendoza, aunque la máxima se estacionará en los 27°C hasta el fin de semana. Sin embargo, la gran sorpresa es que durante los próximos días se esperan tormentas durante la noche. A continuación, el detalle del tiempo.
Jueves: cuál será la máxima
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 25°C y la mínima de 13°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad.
Viernes con tormentas en la noche
El viernes 10 de marzo se mantendrá la temperatura, con el cielo parcialmente nublado. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 13°C, con vientos moderados del noreste. Sin embargo, hacia la noche se esperan tormentas en varias zonas de la provincia, de la misma manera que en Alta Montaña.