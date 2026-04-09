Italia habilitó licencia por tres días para cuidar a una mascota enferma: ¿podría replicarse en Argentina?

La reciente decisión de Italia de reconocer una licencia laboral para cuidar mascotas enfermas volvió a poner sobre la mesa un debate que crece en distintos países: el lugar que ocupan los animales en la vida cotidiana , en el derecho y en la idea misma de familia.

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En diálogo con Los Andes , el abogado mendocino especialista en derecho animal, Oscar Mellado , explicó que se trata de un avance que “no debería sorprender” , sino leerse como parte de un cambio de paradigma.

La medida que permite ausentarse hasta tres días al año establece ciertos requisitos. Se debe presentar un certificado veterinario que avale el estado de salud del animal y el grado de necesidad de la presencia del dueño.

“Yo celebro que se haya receptado y se haya plasmado en una norma, en este caso en Italia, un derecho. Un derecho que no solo apunta a la persona humana, sino a la persona no humana, al ser sintiente” , sostuvo.

En ese sentido, explicó que este tipo de medidas se vinculan con una transformación más amplia impulsada por organizaciones y activistas que buscan evitar la cosificación de los animales, dejando atrás la visión tradicional de la mascota como propiedad.

Una legislación que no acompaña

Según planteó Mellado, el gran obstáculo sigue estando en la legislación civil.

“Nuestro Código Civil -que cataloga a los animales como "cosas" o bienes muebles susceptibles de propiedad, ocupación o herencia- no se aparta de la visión antropocentrista. Seguimos en el siglo XVIII en materia civil”, afirmó el abogado.

Para Mellado, aunque en los tribunales existen fallos “muy progresistas y revolucionarios”, como fueron los casos de la chimpancé Cecilia y del tortugo Jorge, la normativa argentina todavía no acompaña plenamente esa mirada.

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Desde esa perspectiva, consideró que la medida adoptada en Italia no es un exceso ni una excentricidad, sino la formalización legal de una realidad social cada vez más extendida. “Italia no ha hecho otra cosa que plasmar en la ley esto que llama la atención, que ha sorprendido a mucha gente”, dijo el especialista en derecho animal.

Mellado también hizo foco en el lenguaje, un punto central dentro del movimiento animalista. Por eso evitó hablar de “dueños” y eligió otras formas de nombrar el vínculo entre humanos y animales. “La palabra 'dueño' no existe para nosotros, sino es el papá humano o al compañero del animal doméstico, al amigo”, expresó.

Para él, el centro de la reforma italiana es justamente reconocer “el derecho de concederle una licencia mientras se restablezca el animal no humano”.

¿Podría replicarse en Argentina?

Consultado sobre la posibilidad de que una medida similar pueda replicarse en Argentina, Mellado fue tajante. “Estamos muy distantes de receptar una norma de esa naturaleza en la Argentina”, señaló.

A su entender, el contexto económico, político e ideológico actual no favorece la incorporación de este tipo de derechos al mundo laboral. “La reforma laboral no está en sintonía con esto”, remarcó Mellado.

El abogado vinculó además esta discusión con la idea de “familia interespecie”, una noción cada vez más utilizada para describir hogares en los que los animales son reconocidos como integrantes plenos del núcleo afectivo. “Esto también se ensambla con la nueva concepción del animal como integrante de lo que se llama la familia interespecie. Es decir, es un integrante de la familia”, explicó. Y agregó que, como cualquier miembro del hogar, “necesita que alguien lo cuide mientras está enfermo, hasta que se recupere”.

Mellado incluso planteó que la falta de cuidado de un animal enfermo puede ser leída como una forma de maltrato. “No cuidarlo es una de las modalidades de maltrato animal”, sostuvo.

Para fundamentarlo, recordó la vigencia de la ley 14.346 sancionada en 1954, conocida como Ley Sarmiento, que sanciona los actos de crueldad y maltrato animal en Argentina.

“No cuidar a un enfermo que está grave es casi un abandono”, advirtió.