Instalarán en Dorrego los primeros 500 modernos medidores de agua para evitar derroches

Un total de 500 medidores de agua, que comenzarán a funcionar a modo de prueba piloto, serán colocados durante la segunda quincena de este mes en la localidad de Dorrego, Guaymallén, como parte de una obra muy ambiciosa e integral que, en principio, involucra a 20.000 equipos y más adelante a otros 150.000.

Así lo adelantó el presidente de Aguas Mendocinas (Aysam), Alejandro Gallego, quien en diálogo con Los Andes reconoció que, si bien la primera tanda se limita sólo a medio millar de medidores, implica apenas un testeo para continuar avanzando a corto, mediano y largo plazo.

“No hay motivos para pensar en que no funcionarán pero, de todos modos, debemos hacer las correspondientes pruebas para seguir adelante. Quiero destacar que los aparatos no son medidores convencionales sino mucho más avanzados. Poseen un sistema de telemedición, es decir, no se necesitará el trabajo de los clásicos lecturistas que visitan los domicilios”, adelantó el funcionario.

Según dijo, las mediciones serán recepcionadas en una casa central y de manera semanal. “Todo esto implica dinero, por eso estas lecturas se realizarán cada siete días, a diferencia del clásico trabajo artesanal que se lleva a cabo de manera más espaciada”, puntualizó Gallego.

Una vez que se corrobore el funcionamiento, Aysam importará de China los restantes 19.500 equipos. La inversión total es de 8 millones de dólares, según se indicó oficialmente. “Este es el monto que conlleva medidores ya instalados en las viviendas. Por otro lado, no necesariamente implicará más tarifa para los usuarios ni gastos por parte de los frentistas”, advirtió el titular de Aysam.

Sistema comprobado

Gallego sostuvo que el planteo en cuestión no es novedoso, ya que si bien no se trata de un sistema de uso frecuente en Argentina, rige en varios países del mundo. “Tal vez la importancia de todo esto es que, por primera vez, se tomó la decisión de invertir en obras de esta envergadura que tienen por objetivo, ni más ni menos, que un mayor control del consumo humano”, indicó, en alusión al gobierno de Rodolfo Suárez.

“Se trata de una tecnología absolutamente probada, pero insisto, no es nueva”, remarcó Gallego, y aclaró que en una primera instancia serán colocados en Dorrego y en la cuenca situada alrededor del límite entre ese distrito de Guaymallén y el límite con Godoy Cruz, donde se emplazan algunas viviendas.

Una vez instalados los 20.000 medidores, y tras haberse aprobado otra importante partida, se financiará una planta de tratamiento de redes.

El proyecto, de este modo, es avanzar con 150.000 medidores más con un presupuesto estimado en 60 millones de dólares.

Consumo responsable

“Nuestro objetivo es tener medidores en todo el Gran Mendoza por viviendas o grupos de viviendas. Si nos fijamos en los datos de Irrigación, el consumo humano en la provincia es del 11 por ciento, mientras que en la cuenca del río Mendoza es del 30 por ciento. En definitiva, se observa un estrés muy grande del consumo humano en la cuenca del río Mendoza, por eso se deben tomar medidas para controlarlo”, indicó.

La cuenca del río Mendoza se ubica en el extremo Noroeste de la provincia y cubre una pequeña extensión del Sur de la provincia de San Juan. Dijo el funcionario que existen dos maneras de resolver esta situación. Por un lado, indicó, con redes en muy buen estado que disminuyan pérdidas de agua. Por otro lado, es indispensable que los medidores no presenten roturas o problemas.

“Por supuesto que también es muy importante que el usuario tome conciencia del consumo responsable. Esto es fundamental”, opinó Gallego.

Y sumó: “Nos hemos propuesto firmemente hace cuatro años bajar el consumo y que la situación cambie en los próximos 30 años”.

El titular de Aysam indicó que el consumo promedio es de 7,3 metros cúbicos de agua por segundo en el Gran Mendoza. “Para dar una dimensión, es como una habitación grande que se consume por segundo en ese territorio, cifra que de ninguna manera debe incrementarse”, aclaró.

Completó que hablar de los próximos 30 años es un plan muy ambicioso y que demandará muchísimo trabajo. “Sabemos que la población crece y por eso se hace imprescindible planificar algo grande y de esta naturaleza”, sostuvo.

Gallego remarcó, finalmente, que los pasos a seguir fueron acordados previamente entre todos los actores intervinientes. “Nada de lo que estamos planteando es nuevo, al contrario. Eso sí: tenemos que darnos cuenta de que el consumo de estos recursos representa un gran problema”, apuntó.

Y concluyó:#”Por primera vez se está pensando y planificando seriamente en esto y haciendo inversiones que puedan brindar una mejor calidad de vida”.