24 de marzo de 2026 - 07:44

Insólito video: se robaron un inodoro de la terminal de ómnibus de San Carlos y son buscados

El hecho generó sorpresa por el nivel de impunidad y lo inusual del elemento sustraído.

Insólito video: se robaron un inodoro de la terminal de ómnibus de San Carlos y son buscados

Insólito video: se robaron un inodoro de la terminal de ómnibus de San Carlos y son buscados

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Captura de video
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un hecho tan insólito como indignante ocurrió en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos, en San Carlos, donde una pareja se robó un inodoro de los baños públicos y huyó con el artefacto oculto en una bolsa.

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El episodio quedó registrado el pasado jueves por las cámaras de Monitoreo Municipal ubicadas en el lugar.

En las imágenes se observa cómo los sospechosos retiran el sanitario del sector de baños, lo envuelven en una bolsa de consorcio -mientras la mujer hace de "campana"- y salen de la terminal con el inodoro a cuestas.

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Lejos de ocultarse, los sospechosos se dirigieron hasta la zona de andenes, donde abordaron un colectivo con destino al sur del departamento, transportando el artefacto dentro de un bulto.

Tras analizar las grabaciones, las autoridades realizaron la denuncia correspondiente y avanzan en la identificación de los responsables.

Desde el área de Seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan dar con la pareja. La causa quedó en manos de la Justicia.

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