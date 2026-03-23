23 de marzo de 2026 - 08:32

Indignante: robaron en un puesto de golosinas en plena avenida San Martín

El lugar amaneció este lunes revuelto, evidenciando el accionar de los delincuentes en esa zona tan transitada del Centro mendocino.

Robo en puesto de golosinas del Centro

Robo en puesto de golosinas del Centro

Foto:

Gentileza / Aconcagua Radio
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un hecho que genera profunda indignación, un puesto de golosinas fue saqueado durante la madrugada de este lunes en la intersección de avenida San Martín y Las Heras, una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Mendoza.

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El vendedor del kiosco móvil llegó a su puesto en horas de la mañana de este lunes, día no laborable con fines turísticos, y se encontró con un escenario desolador: todas las golosinas estaban tiradas y el lugar revuelto, evidenciando el accionar de los delincuentes.

El robo ocurrió en la vía pública, en un punto neurálgico del centro, aunque por ahora sin testigos que aporten información sobre los autores.

Hasta el momento, no hay personas detenidas y el caso es investigado por personal policial, que también estaba detrás de los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

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