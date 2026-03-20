Partos, incendios, ahogados, tiroteos: reconocen a policías que protagonizaron "intervenciones críticas"

El Directorio de la Inspección General de Seguridad (IGS) formalizó una serie de reconocimientos destinados a destacar el profesionalismo y la entrega de integrantes de las fuerzas de seguridad y penitenciarias de la provincia.

A través de resoluciones oficiales, el organismo distinguió a los efectivos que protagonizaron intervenciones críticas , donde la rapidez de acción y el compromiso humano resultaron determinantes para salvar vidas y proteger a la comunidad.

La ceremonia estuvo encabezada por el Director Presidente de la IGS, Marcelo Puertas, junto a los directores vocales Miguel Bondino y Analía Rodríguez. Durante el acto, se valoraron distintos hechos protagonizados por los efectivos policiales y penitenciarios, en los que demostraron un fuerte sentido del deber y vocación de servicio hacia la ciudadanía, informaron desde la IGS.

Estos reconocimientos forman parte del compromiso institucional por visibilizar y poner en valor aquellas acciones que reflejan los más altos estándares de responsabilidad y ética profesional en el ámbito de la seguridad pública.

El primer hecho destacado ocurrió el 4 de octubre de 2025 en el Dique El Carrizal. La principal Elena Duffau Rapiman y el subayudante Mauro Altamiranda Arancibia acudieron a la zona de "El Paredón", donde una persona de 20 años se hallaba inconsciente tras un posible ahogamiento.

Los efectivos policiales iniciaron de inmediato maniobras de RCP en forma conjunta y lograron recuperar el pulso y la conciencia del joven, quien luego fue trasladado al Hospital Saporitti.

Por otro lado, se reconoció la valentía del oficial penitenciario subadjutor Mauro Alexis Pericoli Arancibia, quien intervino de manera circunstancial ante un asalto violento. El día 7 de octubre de 2025 el oficial persiguió a dos sujetos que habían sustraído las pertenencias de una víctima y, a pesar de que los delincuentes efectuaron disparos de arma de fuego para cubrir su huida, el efectivo logró recuperar la mochila robada y aportar elementos clave para la investigación judicial.

41a8aed0-0e19-46c8-bb35-bc0dfdc6ddad Entrega de reconocimiento al Ayudante Isaías Navarro y Auxiliar Superior Jorge Arias.

El 10 de diciembre de 2025, el personal policial demostró un heroísmo excepcional durante un incendio en Guaymallén. El auxiliar superior Jorge Omar Arias ingresó a una vivienda envuelta en llamas para localizar a un ciudadano que no podía movilizarse por sus propios medios. En un esfuerzo coordinado, el ayudante Isaías Navarro Vonkunosky escaló una propiedad colindante para colaborar en la extracción de la víctima. Ambos funcionarios resultaron intoxicados por monóxido de carbono tras rescatar al hombre con vida de entre las llamas.

El 28 de enero pasado, un equipo de la UEP Maipú y la Comisaría 49° asistió un parto inminente en un domicilio particular. Al constatar que no había unidades sanitarias disponibles, la principal Johanna Fernández, el auxiliar 1° Jesús Quiroga, el Inspector Diego Barroso, el subayudante Ramiro Riera, el ayudante Sergio Aguirre, el auxiliar 2° Javier Oropeza y la subayudante Daniela Villegas asumieron la responsabilidad del procedimiento. Siguiendo instrucciones radiales, el personal recibió a la recién nacida y realizó la ligadura del cordón umbilical con éxito.

Finalmente, la IGS otorgó una felicitación al Oficial Inspector Jonathan Caligole por su iniciativa en la creación del grupo "Operadores de Dependencia". El funcionario desarrolló y sostuvo esta herramienta de comunicación colaborativa de manera desinteresada, logrando optimizar los trámites administrativos en todas las unidades policiales de la provincia. Su labor fomentó el apoyo técnico entre colegas y garantizó el resguardo de información institucional relevante para el servicio diario.