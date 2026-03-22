22 de marzo de 2026 - 21:40

Dos ladrones ingresaron a una despensa en San Rafael y fueron captados por las cámaras

Los delincuentes se llevaron electrodomésticos, bebidas y otros elementos del local. La Policía trabaja para identificarlos.

San Rafael: delincuentes robaron una despensa.

San Rafael: delincuentes robaron una despensa.

Foto:

MediaMendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la madrugada de este domingo, un comercio de San Rafael sufrió un robo. Se trató de una despensa del barrio Constitución, donde dos delincuentes ingresaron al local y sustrajeron diversos elementos, quedando filmados por las cámaras de seguridad.

Leé además

San Rafael: un trágico accidente en una finca dejó un trabajador fallecido.

Tragedia en San Rafael: un trabajador golondrina murió tras ser aplastado por un tractor
ex terminal: se adjudicaron los primeros 5 locales y se pondra en marcha la playa de estacionamiento

Ex terminal: se adjudicaron los primeros 5 locales y se pondrá en marcha la playa de estacionamiento

Todo ocurrió cerca de las 5 en el comercio ubicado sobre calle Córdoba, entre Rodríguez Peña y Telles Menese. De acuerdo a la información reportada por el medio local MediaMendoza, dos sujetos lograron acceder al interior del negocio y se llevaron una balanza electrónica, una cortadora de fiambre, prendas de vestir, bebidas y otros artículos.

Embed - Delincuentes quedaron filmados robando en una despensa del barrio Constitución

Quedaron registrados en pleno robo

Las cámaras del local captaron el accionar de los delincuentes, quienes recorrieron distintos sectores del comercio, revisaron mercadería e incluso abrieron la heladera para sustraer bebidas, además de otros objetos de valor.

Las imágenes son clave para la investigación, ya que permitirían avanzar en la identificación de los sospechosos. La denuncia fue radicada en la Comisaría Octava y en el caso interviene personal de Investigaciones.

Según fuentes policiales, los autores del robo estarían prácticamente identificados gracias a los registros fílmicos del comercio, cámaras externas y aportes de vecinos de la zona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

nito artaza y miguel angel cherutti llegan a mendoza con todo el humor de toy de gira

Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti llegan a Mendoza con todo el humor de "Toy de gira"

lucha antigranizo en san rafael: cierra un ano con mayor efectividad, menos danos y costos reducidos

Lucha Antigranizo en San Rafael: cierra un año con mayor efectividad, menos daños y costos reducidos

Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar su auto contra un árbol.

Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar de frente contra un árbol

Identificaron los restos del mendocino Ramiro Sergio Bustillo Rubio en la fosa La Perla (Córdoba). Fue desaparecido en 1977 en la última dictadura cívico-militar.

Quién era el mendocino desaparecido en la dictadura militar que fue identificado en una fosa de Córdoba