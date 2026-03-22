Dos ladrones ingresaron a una despensa en San Rafael y fueron captados por las cámaras

Los delincuentes se llevaron electrodomésticos, bebidas y otros elementos del local. La Policía trabaja para identificarlos.

En la madrugada de este domingo, un comercio de San Rafael sufrió un robo. Se trató de una despensa del barrio Constitución, donde dos delincuentes ingresaron al local y sustrajeron diversos elementos, quedando filmados por las cámaras de seguridad.

Todo ocurrió cerca de las 5 en el comercio ubicado sobre calle Córdoba, entre Rodríguez Peña y Telles Menese. De acuerdo a la información reportada por el medio local MediaMendoza, dos sujetos lograron acceder al interior del negocio y se llevaron una balanza electrónica, una cortadora de fiambre, prendas de vestir, bebidas y otros artículos.

Embed - Delincuentes quedaron filmados robando en una despensa del barrio Constitución Quedaron registrados en pleno robo Las cámaras del local captaron el accionar de los delincuentes, quienes recorrieron distintos sectores del comercio, revisaron mercadería e incluso abrieron la heladera para sustraer bebidas, además de otros objetos de valor.

Las imágenes son clave para la investigación, ya que permitirían avanzar en la identificación de los sospechosos. La denuncia fue radicada en la Comisaría Octava y en el caso interviene personal de Investigaciones.