Insólito: pidieron un taxi por radio en Buenos Aires y la comunicación se filtró en la Estación Espacial Internacional

En las últimas horas se conoció una história por demás insólita, que vincula la Estación Espacial Internacional, una misión en el espacio y un pedido de taxi en la provincia de Buenos Aires. Por más que parezca imposible la fusión de esos tres elementos en un solo empisodio, lo cierto es que ocurrió.

Manuel Mazzanti es un reportero gráfico argentino que hace más de una década trabaja en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, cubriendo cada una de las misiones que despegan de la Tierra. Dichas coberturas son subidas por el periodista a sus redes sociales, pero este miércoles compartió algo inédito: un grupo de astronautas tenían que realizar labores fuera de la estación y para eso salieron a hacer una caminata espacial.

Durante dicha operación, tanto quienes estaban en el exterior de la nave, como quienes estaban en su interior y en la Tierra mantuvieron comunicaciones todo el tiempo para seguir Astronautas que se encontraba en plena caminata espacial sobre la Estación Espacial Internacional fueron testigos de un hecho inédito: en medio de las comunicaciones que mantenían con el interior de la estación y con la Tierra, se filtró una conversación que provenía de la superficie. Más precisamente de Argentina.

Lo que alcanzaron a escuchar quienes estaban en plena labor alcanzaron a escuchar “¿1-5-0 de Irigoyen dijiste?”. En concreto, la conversación era parte de una charla entre un operador y un taxista para transmitirle al conductor la dirección del pasajero que había que ir a buscar. Sin embargo, en un comienzo creyeron que era parte de un diálogo ente quienes estaban en el espacio exterior.

El pedido de un taxi que se filtró en las comunicaciones de la NASA coincidió con el paso de la EEI por Argentina.

Desde el control de la transmisión alertaron “Hot Mic”, o “micrófono abierto”, pensando que es el astronauta (Sergey Prokopyev o Dmitri Petelin el que tiene el micrófono activo y de alguna forma está metiendo ruido en la conversación.

“Jamás había escuchado algo así, tan fuerte y claro (y eso que siempre estoy pendiente)”-le dijo Mazzanti a LA NACION-. “Pero no me sorprendería que de golpe, y dependiendo de dónde pasan, tengan interferencias en el canal UHF. La EEI hace sesiones con radioaficionados alrededor del mundo casi todos los meses, así que no es descabellado” que se filtre una comunicación terrestre.

También confirmaron el paso de la Estación Espacial Internacional por encima del territorio argentino a la hora registrada en la transmisión y el punto señalado el la comunicación es la calle Bernardo de Irigoyen 150, de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires.